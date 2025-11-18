26000 की ये दीवार टूटती क्यों नहीं? Nifty फिसलकर 25900 पर बंद, 3 सेक्टर और तीन कारणों ने बिगाड़ा बाजार का मूड

नई दिल्ली। शेयर बाजार में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी (Nifty50 Closing) के लिए 26000 का स्तर बहुत बड़ी दीवार या बाधा बन गई है। 17 नवंबर को मार्केट ने 26000 के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन 18 नवंबर को वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी ने सारी बढ़त गंवा दी और 100 प्वाइंट गिरकर 25910 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 242 अंकों की गिरावट के साथ 84707 पर क्लोज हुआ। मंगलवार के कारोबारी सत्र में मेटल, आईटी और स्मॉलकैप सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ।

निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप, तीनों सेक्टोरल इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी के टॉप गेनर में भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और श्रीराम फाइनेंस के शेयर शामिल रहे, जबकि टॉप लूजर में टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंस और इंडिगो के स्टॉक रहे। बाजार में आज हावी हुई बिकवाली 3 बड़े कारणों से आई है।

3 कारणों से गिरा शेयर बाजार कमजोर ग्लोबल संकेत: 18 नवंबर को एशियाई बाजार कोस्पी, निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, इस सप्ताह आने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से पहले सोमवार को अमेरिकी बाजार भी लाल निशान में बंद हुए थे।