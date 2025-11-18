Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    26000 की ये दीवार टूटती क्यों नहीं? Nifty फिसलकर 25900 पर बंद, 3 सेक्टर और तीन कारणों ने बिगाड़ा बाजार का मूड

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट 3 सेक्टर के शेयरों और तीन अन्य कारणों के चलते आई है। निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप, तीनों सेक्टोरल इंडेक्स ने 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दिखाई। वहीं, कमजोर ग्लोबल संकेत, मुनाफावसूली और रुपये की कमजोरी ने मार्केट पर दबाव बढ़ाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी (Nifty50 Closing) के लिए 26000 का स्तर बहुत बड़ी दीवार या बाधा बन गई है। 17 नवंबर को मार्केट ने 26000 के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन 18 नवंबर को वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी ने सारी बढ़त गंवा दी और 100 प्वाइंट गिरकर 25910 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 242 अंकों की गिरावट के साथ 84707 पर क्लोज हुआ। मंगलवार के कारोबारी सत्र में मेटल, आईटी और स्मॉलकैप सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप, तीनों सेक्टोरल इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी के टॉप गेनर में भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और श्रीराम फाइनेंस के शेयर शामिल रहे, जबकि टॉप लूजर में टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंस और इंडिगो के स्टॉक रहे। बाजार में आज हावी हुई बिकवाली 3 बड़े कारणों से आई है।

    3 कारणों से गिरा शेयर बाजार

    कमजोर ग्लोबल संकेत: 18 नवंबर को एशियाई बाजार कोस्पी, निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, इस सप्ताह आने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से पहले सोमवार को अमेरिकी बाजार भी लाल निशान में बंद हुए थे।

    आईटी और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली: 18 नवंबर को मेटल और आईटी शेयरों में ज्यादा गिरावट देखी गई। शेयरों में एम्फैसिस, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा प्रमुख रूप से शामिल रहे, क्योंकि दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होती नजर आ रही है। वहीं, डॉलर के मजबूत होने से हिंदुस्तान कॉपर, हिंद जिंक और वेदांता समेत अन्य मेटल शेयर कमजोरी के साथ कारोबार करते नजर आए।

    एक्सपायरी मूवमेंट और कमजोर रुपया: आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के चलते भी बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। उधर, शेयर बाजारों में बिकवाली के दबाव और वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितता के बीच रुपया कमजोरी के साथ खुला।

    ये भी पढ़ें- अदाणी ग्रीन एनर्जी शेयर के लिए BUY रेटिंग, ब्रोकरेज फर्म ने दिया 1289 रुपये का टार्गेट; क्यों जताया भरोसा?

    (डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US