Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चीन में भी 'हैप्पी दीवाली', शंघाई में हुआ भव्य जश्न का आयोजन; तस्वीर आई सामने

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:18 AM (IST)

    इस बार दिवाली का त्योहार चीन के शंघाई में भी धूमधाम से मनाया गया। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में 800 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय, चीनी और अन्य विदेशी नागरिक शामिल थे। लक्ष्मी पूजन से शुरू हुए इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए रंगारंग कार्यक्रम और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन परोसे गए, जिसने भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    चीन के शंघाई में दीवाली का जश्न। फोटो - X/@IndiaInShanghai

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मगर, इस बार दीवाली पर चीन का शंघाई भी जगमगा उठा है। शंघाई में दीवाली की रौनक देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आईं हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस पर्व को पूरा देश एकजुट होकर मनाता है। दीयों से घरों को रौशन करने से लेकर गणेश-लक्ष्मी की पूजा करने और मिठाइयां बांटकर लोग दीवाली के जश्न में चार चांद लगा देते हैं।

    Diwali

    भारतीय दूतावास ने दिखाई झलक

    चीन के शंघाई में भी भारतीय दूतावास ने दीवाली का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया है। इस भव्य समारोह का आयोजन महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर की अगवाई में किया गया। 800 से ज्यादा लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। इनमें न सिर्फ भारतीय नागरिक बल्कि कई चीनी और विदेशी नागरिक भी शामिल थे।

    Diwali (1)

    लक्ष्मी पूजन से हुई शुरुआत

    शंघाई में आयोजित इस समारोह की शुरुआत लक्ष्मी पूजन से हुई। इसके बाद कई रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिले, जिनमें भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखी जा सकती थी।

    समारोह को संबोधित करते हुए प्रतीक माथुर ने कहा-

    दीवाली जैसे त्योहार न सिर्फ प्रवासी भारतीयों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, बल्कि चीन और भारत के बीच साझा संस्कृति और सहयोग भी मजबूती देते हैं।

    भारतीय व्यंजनों ने बढ़ाई शान

    इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे मेहमानों को भारतीय व्यंजन परोसे गए। लजीज और स्वादिष्ट पकवानों ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। अब आलम यह है कि शंघाई में दीवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रहीं हैं।

    यह भी पढ़ें- चीन से हटेगा 100% टैरिफ, अमेरिका के साथ होगी ट्रेड डील; US राष्ट्रपति ने क्या कहा?