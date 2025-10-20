चीन में भी 'हैप्पी दीवाली', शंघाई में हुआ भव्य जश्न का आयोजन; तस्वीर आई सामने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मगर, इस बार दीवाली पर चीन का शंघाई भी जगमगा उठा है। शंघाई में दीवाली की रौनक देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आईं हैं।

दीवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस पर्व को पूरा देश एकजुट होकर मनाता है। दीयों से घरों को रौशन करने से लेकर गणेश-लक्ष्मी की पूजा करने और मिठाइयां बांटकर लोग दीवाली के जश्न में चार चांद लगा देते हैं।

भारतीय दूतावास ने दिखाई झलक चीन के शंघाई में भी भारतीय दूतावास ने दीवाली का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया है। इस भव्य समारोह का आयोजन महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर की अगवाई में किया गया। 800 से ज्यादा लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। इनमें न सिर्फ भारतीय नागरिक बल्कि कई चीनी और विदेशी नागरिक भी शामिल थे।