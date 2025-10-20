Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चीन से हटेगा 100% टैरिफ, अमेरिका के साथ होगी ट्रेड डील; US राष्ट्रपति ने क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूएस को चीन के साथ कोई समस्या नहीं होगी और दोनों देश व्यापार वार्ता पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने चीन पर 100 प्रतिशत शुल्क को अस्थाई बताया और बातचीत की उम्मीद जताई। वित्त मंत्री ने इस सप्ताह के अंत में वार्ता की जानकारी दी। टैरिफ वॉर का असर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है, लेकिन चीन बातचीत के लिए तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच इन दिनों टैरिफ को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस को चीन के साथ कोई समस्या नहीं होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, डोनल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब दोनों देशों एक दूसरे से व्यापार वार्ता पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बात बनने जा रही है।

    राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा?

    रविवार को फॉस्क न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप से चीन के साथ व्यापार और शुल्क को लेकर सवाल किया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन पर 100 प्रतिशत शुल्क कोई टिकाउ नहीं है। हालांकि, अगर दोनों पक्षों में बात नहीं बनती है, तो इसको आगे भी लागू रखा जा सकता है।

    ट्रंप का कहना है कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं और उम्मीद है कि दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठक में चीन और अमेरिका में बातचीत होगी। ट्रंप ने इस साक्षात्कार के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि चीन के साथ सब ठीक रहेगा, लेकिन एक निष्पक्ष समझौता करना चाहिए। वहीं, इस मुद्दे पर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और चीन इस हफ्ते के अंत में वार्ता करेंगे।

    टैरिफ का बढ़ रहा प्रभाव

    अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर का असर अब सीमित नहीं रह गया है। इस का सीधा असर अन्य देशों का कंपनियों ओर उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है। टैरिफ के कारण चीन से आयातित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल जैसे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। अमेरिका में इन उत्पादों के महंगे होने से स्थानीय लोगों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे।

    अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार है चीन

    गौरतलब है कि इन सब के बीच चीन ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, ट्रंप ने पहले ही कहा कि उनका सबसे पहला लक्ष्य अमेरिकी उद्योग और रोजगार की सुरक्षा है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। 