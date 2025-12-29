फिर 26000 के नीचे फिसला Nifty, साल के आखिरी सप्ताह में किन कारणों से आई बाजार में गिरावट, अब आगे क्या?

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Closing) में साल 2025 के आखिरी कारोबारी सप्ताह का आगाज हो चुका है। 29 दिसंबर को सुबह बाजार की शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन अंत थोड़ा खराब रहा। दरअसल, बेंचमार्क इंडेक्स Nifty और Sensex, दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी फिर से 26000 के अहम स्तर के नीचे बंद हुआ है। वहीं, सेंसेक्स 350 प्वाइंट्स गिरकर 84690 के स्तर पर क्लोज हुआ।

आज के सत्र में फिर से मेटल शेयरों की धूम रही। हालांकि, मुनाफावसूली के चलते यह इंडेक्स भी लाल निशान के साथ बंद हुआ। 29 दिसंबर को निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर अमूमन सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए।

29 दिसंबर को क्यों गिरा शेयर बाजार, 4 बड़े कारण 1. FII की बिकवाली: फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने 317.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इसके चलते मार्केट के सेंटिमेंट खराब हुए और गिरावट हावी हुई।

2. कम ट्रेडिंग वॉल्यूम: साल के आखिर सप्ताह में कम ट्रेडिंग एक्टिविटी के चलते बाजार में कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। दिसंबर में निफ्टी50 का औसत डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 250 मिलियन शेयर रहा, जो नवंबर के 300 मिलियन शेयर से कम है।

3. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतो ने भी बाजार पर दबाव बनाया। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.04 प्रतिशत बढ़कर USD 61.27 प्रति बैरल हो गया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और महंगाई से जुड़ीं चिंताएं बढ़ती हैं, जिसका सीधा असर इक्विटी बाजारों पर पड़ता है।

4. कमजोर ग्लोबल संकेत: इसके अलावा, ग्लोबल बाजार में सुस्ती के चलते भी भारतीय बाजार पर पूरे दिन दबाव हावी रहा। सोमवार सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, एशिया में जापान का निक्केई 225 इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।