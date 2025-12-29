Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फिर 26000 के नीचे फिसला Nifty, साल के आखिरी सप्ताह में किन कारणों से आई बाजार में गिरावट, अब आगे क्या?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    29 दिसंबर के कारोबारी सत्र में बेंचमार्क इंडेक्स Nifty और Sensex, दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी फिर से 26000 के अहम स्तर के नीचे क्लोज हुआ है। व ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Closing) में साल 2025 के आखिरी कारोबारी सप्ताह का आगाज हो चुका है। 29 दिसंबर को सुबह बाजार की शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन अंत थोड़ा खराब रहा। दरअसल, बेंचमार्क इंडेक्स Nifty और Sensex, दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी फिर से 26000 के अहम स्तर के नीचे बंद हुआ है। वहीं, सेंसेक्स 350 प्वाइंट्स गिरकर 84690 के स्तर पर क्लोज हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज के सत्र में फिर से मेटल शेयरों की धूम रही। हालांकि, मुनाफावसूली के चलते यह इंडेक्स भी लाल निशान के साथ बंद हुआ। 29 दिसंबर को निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर अमूमन सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए।

    29 दिसंबर को क्यों गिरा शेयर बाजार, 4 बड़े कारण

    1. FII की बिकवाली: फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने 317.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इसके चलते मार्केट के सेंटिमेंट खराब हुए और गिरावट हावी हुई।

    2. कम ट्रेडिंग वॉल्यूम: साल के आखिर सप्ताह में कम ट्रेडिंग एक्टिविटी के चलते बाजार में कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। दिसंबर में निफ्टी50 का औसत डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 250 मिलियन शेयर रहा, जो नवंबर के 300 मिलियन शेयर से कम है।

    3. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतो ने भी बाजार पर दबाव बनाया। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.04 प्रतिशत बढ़कर USD 61.27 प्रति बैरल हो गया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और महंगाई से जुड़ीं चिंताएं बढ़ती हैं, जिसका सीधा असर इक्विटी बाजारों पर पड़ता है।

    4. कमजोर ग्लोबल संकेत: इसके अलावा, ग्लोबल बाजार में सुस्ती के चलते भी भारतीय बाजार पर पूरे दिन दबाव हावी रहा। सोमवार सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, एशिया में जापान का निक्केई 225 इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।

    Nifty के टॉप गेनर और लूजर शेयर

    29 दिसंबर के कारोबारी सत्र में निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में टाटा स्टील सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, ग्रासिम और नेस्ले इंडिया के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए।

    वहीं, निफ्टी के टॉप लूजर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा अदाणी पोर्ट्स और एचलीएस टेक,पावर ग्रिड, ट्रेंट और अदाणी एंटरप्राइजेज भी गिरावट के साथ क्लोज हुए।

    ये भी पढ़ें- ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, भारत के NSE का कौन-सा नंबर?

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US