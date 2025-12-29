ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, भारत के NSE का कौन-सा नंबर?
नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज (Largest Stock Exchanges By Market Cap) इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने के लिए हजारों स्टॉक ऑफर करते हैं। सबसे बड़े एक्सचेंजों में यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चीन, जापान और भारत के स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों की मार्केट कैप कम से कम 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। आगे देखें मार्केट कैपिटल के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों की लिस्ट।
|एक्सचेंज
|मार्केट कैपिटलाइजेशन (ट्रिलियन डॉलर)
|देश
|न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज
|31.7
|अमेरिका
|नैस्डेक
|29.9
|अमेरिका
|शंघाई स्टॉक एक्सचेंज
|7.3
|चीन
|जापान एक्सचेंज ग्रुप
|6.9
|जापान
|यूरोनेक्स्ट
|6.0
|यूरोप
|लंदन स्टॉक एक्सचेंज
|5.9
|यूके
|हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग
|5.2
|हांगकांग
|नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया
|5.2
|भारत
|शेन्जेन स्टॉक एक्सचेंज
|4.6
|चीन
|टीएमएक्स ग्रुप
|3.8
|कनाडा
नोट - ये वर्ल्डवाइड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज की तरफ से जारी किया गया मई 2025 का डेटा है।
एक में कई एक्सचेंज शामिल
यहां बताए गए कुछ नामों में कई लोकल स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जापान एक्सचेंज ग्रुप में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ओसाका सिक्योरिटीज एक्सचेंज और टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज शामिल हैं। इसी तरह, यूरोनेक्स्ट में पेरिस, एम्स्टर्डम, ब्रसेल्स, डबलिन, लिस्बन, ओस्लो और मिलान के एक्सचेंज शामिल हैं।
कुल मार्केट कैपिटल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NYSE है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज का है। इसके बाद Nasdaq का नंबर है, जिसका मार्केट कैप $29.9 ट्रिलियन है। नैस्डैक में Apple, Amazon, Microsoft और Alphabet जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं।
