ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, भारत के NSE का कौन-सा नंबर?

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज (Largest Stock Exchanges By Market Cap) इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने के लिए हजारों स्टॉक ऑफर करते हैं। सबसे बड़े एक्सचेंजों में यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चीन, जापान और भारत के स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों की मार्केट कैप कम से कम 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। आगे देखें मार्केट कैपिटल के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों की लिस्ट।

