Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, भारत के NSE का कौन-सा नंबर?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    यह लेख दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों (Largest Stock ExchangesBy Market Cap) को उनके बाजार पूंजीकरण के आधार पर सूचीबद्ध करता है, जिसमें अमेरि ...और पढ़ें

    Hero Image

    ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज

    नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज (Largest Stock Exchanges By Market Cap) इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने के लिए हजारों स्टॉक ऑफर करते हैं। सबसे बड़े एक्सचेंजों में यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चीन, जापान और भारत के स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों की मार्केट कैप कम से कम 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। आगे देखें मार्केट कैपिटल के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों की लिस्ट।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज

    एक्सचेंज मार्केट कैपिटलाइजेशन (ट्रिलियन डॉलर) देश
    न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 31.7 अमेरिका
    नैस्डेक 29.9 अमेरिका
    शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 7.3 चीन
    जापान एक्सचेंज ग्रुप 6.9 जापान
    यूरोनेक्स्ट 6.0 यूरोप
    लंदन स्टॉक एक्सचेंज 5.9 यूके
    हांगकांग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग 5.2 हांगकांग
    नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 5.2 भारत
    शेन्जेन स्टॉक एक्सचेंज 4.6 चीन
    टीएमएक्स ग्रुप 3.8 कनाडा

    नोट - ये वर्ल्डवाइड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज की तरफ से जारी किया गया मई 2025 का डेटा है।

    एक में कई एक्सचेंज शामिल

    यहां बताए गए कुछ नामों में कई लोकल स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जापान एक्सचेंज ग्रुप में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ओसाका सिक्योरिटीज एक्सचेंज और टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज शामिल हैं। इसी तरह, यूरोनेक्स्ट में पेरिस, एम्स्टर्डम, ब्रसेल्स, डबलिन, लिस्बन, ओस्लो और मिलान के एक्सचेंज शामिल हैं।
    कुल मार्केट कैपिटल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NYSE है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज का है। इसके बाद Nasdaq का नंबर है, जिसका मार्केट कैप $29.9 ट्रिलियन है। नैस्डैक में Apple, Amazon, Microsoft और Alphabet जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं।

    ये भी पढ़ें - लगातार चौथे दिन गिरे सरकारी बैंकों के शेयर, अब दांव लगाना सही या दूर रहने में है भलाई? 2026 में रखें ये स्ट्रेटेजी

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बायबैक की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US