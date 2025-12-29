लगातार चौथे दिन गिरे सरकारी बैंकों के शेयर, अब दांव लगाना सही या दूर रहने में है भलाई? 2026 में रखें ये स्ट्रेटेजी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank Stocks) के शेयर 29 दिसंबर को लगातार चौथे दिन गिरे, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.16% की गिरावट दर्ज की गई। जा ...और पढ़ें
नई दिल्ली। 29 दिसंबर के कारोबार में पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSU Bank Shares) के शेयर गिर गए। आज लगातार चौथे दिन सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट दिख रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक दोपहर में करीब डेढ़ बजे 13.60 अंक या 0.16 फीसदी की गिरावट के साथ 8,273.95 पर है।
आज एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक समेत अधिकतर सरकारी बैंकों के शेयर लाल निशान में हैं।
उतार-चढ़ाव की है संभावना
जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में PSU बैंकों के शेयर में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि बैंकों के एसेट क्वालिटी रेश्यो, कैपिटल एडिक्वेसी और बैलेंस शीट की मजबूती में सुधार हुआ है, लेकिन हाल की तेजी के बाद अब वैल्यूएशन में स्थिरता आने लगी है।
हाल ही में कंसोलिडेशन से पहले PSU बैंक शेयरों में आउटपरफॉर्मेंस दिखा, जो निवेशकों के लिए एक मौका और सावधानी बरतने का संकेत दोनों है।
2025 रहा शानदार
माना जा रहा है कि मजबूत फंडामेंटल्स, बेहतर एसेट क्वालिटी और सपोर्टिव मैक्रो कंडीशंस के चलते साल 2025 सरकारी बैंकों के लिए काफी शानदार रहा। इन बैंकों के ग्रॉस और नेट NPA कई सालों के निचले स्तर पर आ गए हैं, जिससे क्रेडिट कॉस्ट कम हुई और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। नतीजे में रिटर्न ऑन एसेट और इक्विटी पर रिटर्न में लगातार ग्रोथ हासिल कर रहे हैं।
क्या करें निवेशक?
मार्केट एनालिस्ट्स कहते हैं स्टॉक चुनना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें ऐसे बैंकों पर फोकस किया जाए जो लगातार कमाई में बढ़ोतरी, मजबूत कैपिटल बफर और अनुशासित लेंडिंग दर्ज कर रहे हैं। कुल मिलाकर, 2025 में PSU बैंक एक ऐसा सेक्टर रहे, जो रिकवरी और बदलाव के दौर में है।
ये शेयर लॉन्ग-टर्म निवेशकों को वैल्यू और ग्रोथ ऑफर कर सकते हैं। मगर निवेश के फैसले सोच-समझकर लिए जाने चाहिए।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
