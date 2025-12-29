लगातार चौथे दिन गिरे सरकारी बैंकों के शेयर, अब दांव लगाना सही या दूर रहने में है भलाई? 2026 में रखें ये स्ट्रेटेजी

नई दिल्ली। 29 दिसंबर के कारोबार में पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSU Bank Shares) के शेयर गिर गए। आज लगातार चौथे दिन सरकारी बैंकों के शेयरों में गिरावट दिख रही है। निफ्टी पीएसयू बैंक दोपहर में करीब डेढ़ बजे 13.60 अंक या 0.16 फीसदी की गिरावट के साथ 8,273.95 पर है।

आज एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक समेत अधिकतर सरकारी बैंकों के शेयर लाल निशान में हैं।

उतार-चढ़ाव की है संभावना जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में PSU बैंकों के शेयर में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि बैंकों के एसेट क्वालिटी रेश्यो, कैपिटल एडिक्वेसी और बैलेंस शीट की मजबूती में सुधार हुआ है, लेकिन हाल की तेजी के बाद अब वैल्यूएशन में स्थिरता आने लगी है।

हाल ही में कंसोलिडेशन से पहले PSU बैंक शेयरों में आउटपरफॉर्मेंस दिखा, जो निवेशकों के लिए एक मौका और सावधानी बरतने का संकेत दोनों है।

2025 रहा शानदार माना जा रहा है कि मजबूत फंडामेंटल्स, बेहतर एसेट क्वालिटी और सपोर्टिव मैक्रो कंडीशंस के चलते साल 2025 सरकारी बैंकों के लिए काफी शानदार रहा। इन बैंकों के ग्रॉस और नेट NPA कई सालों के निचले स्तर पर आ गए हैं, जिससे क्रेडिट कॉस्ट कम हुई और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। नतीजे में रिटर्न ऑन एसेट और इक्विटी पर रिटर्न में लगातार ग्रोथ हासिल कर रहे हैं।