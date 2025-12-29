Stock Market Holidays 2026: अगले साल कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार? चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने जा रहा है। नए साल में भी कई मौकों पर शेयर बाजार (Stock Market Holidays 2026) बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) हॉलिडे कैलेंडर 2026 के अनुसार, शनिवार-रविवार को छोड़कर भारतीय शेयर बाजार साल 2026 में 15 दिन बंद रहेगा।

इन 15 दिनों के अलावा, NSE ने चार और छुट्टियों की भी जानकारी दी है, जो वीकेंड पर पड़ रही हैं, जब आम तौर पर ट्रेडिंग बंद रहती है। इनमें महाशिवरात्रि, ईद-उल-फित्र (रमजान ईद), स्वतंत्रता दिवस और दिवाली लक्ष्मी पूजन शामिल हैं। ये छुट्टियां वीकेंड पर पड़ रही हैं।