Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीगल इंडिया को मिला इंदौर-उज्जैन हाईवे का बड़ा ऑर्डर, शेयर पर रखें नजर; 5 दिन में 11% दिया है रिटर्न

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:08 AM (IST)

    सीगल इंडिया (Ceigall India Share Price) की सहायक कंपनी सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स () को मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इंदौर-उज्जैन के बीच 48.1 ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीगल इंडिया की सब्सिडियरी को मिला नया ठेका

    नई दिल्ली। सीगल इंडिया (Ceigall India) के मुताबिक इसकी फुली सब्सिडियरी, सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (Ceigall Infra Projects Private Limited) को एक नया ऑर्डर मिला है। सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इंदौर और उज्जैन के बीच 48.1 किमी लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड चार-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के लिए ये ठेका मिला है। इस खबर के बीच आज सीगल इंडिया का शेयर फोकस में रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट?

    सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को जो ऑर्डर मिला है, उसे हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत पूरा किया जाएगा, जिसकी बिड प्रोजेक्ट लागत 1,089 करोड़ रुपये है और इसे अपॉइंटमेंट की तारीख से 24 महीनों में पूरा किया जाएगा।
    यह घरेलू ऑर्डर सड़कों के क्षेत्र में सीगल की प्रोजेक्ट पाइपलाइन को मजबूत करेगा, जो राज्य द्वारा संचालित राजमार्ग विकास में इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है और संभावित रूप से भारत के परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्थिति को बेहतर बनाता है।

    फोकस में रहेगा शेयर

    इस खबर के बीच आज सीगल इंडिया का शेयर फोकस में रहेगा। शुक्रवार को इसका शेयर BSE पर 8.10 रुपये या 3.22 फीसदी की मजबूती के साथ 259.85 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 4,526.71 करोड़ रुपये है।

    कैसा रहा है शेयर का परफॉर्मेंस?

    • बीते 5 दिन में ये शेयर करीब 11 फीसदी चढ़ा है
    • वहीं इसके पिछले एक महीने का रिटर्न करीब 9 फीसदी रहा है
    • 6 महीनों में इसने सिर्फ 3 फीसदी के आस-पास बढ़ोतरी हासिल की है
    • 2025 में अब तक ये शेयर 24.4 फीसदी नीचे आया है
    • 1 साल में ये करीब साढ़े 22 फीसदी फिसला है

    ये भी पढ़ें - आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी से मिल रहा तेजी के संकेत, वेदांता और PNB समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US