सीगल इंडिया को मिला इंदौर-उज्जैन हाईवे का बड़ा ऑर्डर, शेयर पर रखें नजर; 5 दिन में 11% दिया है रिटर्न

नई दिल्ली। सीगल इंडिया (Ceigall India) के मुताबिक इसकी फुली सब्सिडियरी, सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (Ceigall Infra Projects Private Limited) को एक नया ऑर्डर मिला है। सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इंदौर और उज्जैन के बीच 48.1 किमी लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड चार-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के लिए ये ठेका मिला है। इस खबर के बीच आज सीगल इंडिया का शेयर फोकस में रहेगा।

कब तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट? सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को जो ऑर्डर मिला है, उसे हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत पूरा किया जाएगा, जिसकी बिड प्रोजेक्ट लागत 1,089 करोड़ रुपये है और इसे अपॉइंटमेंट की तारीख से 24 महीनों में पूरा किया जाएगा।

यह घरेलू ऑर्डर सड़कों के क्षेत्र में सीगल की प्रोजेक्ट पाइपलाइन को मजबूत करेगा, जो राज्य द्वारा संचालित राजमार्ग विकास में इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है और संभावित रूप से भारत के परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्थिति को बेहतर बनाता है।

फोकस में रहेगा शेयर इस खबर के बीच आज सीगल इंडिया का शेयर फोकस में रहेगा। शुक्रवार को इसका शेयर BSE पर 8.10 रुपये या 3.22 फीसदी की मजबूती के साथ 259.85 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 4,526.71 करोड़ रुपये है।