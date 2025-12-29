आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी से मिल रहा तेजी के संकेत, वेदांता और PNB समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) सुबह साढ़े 7 बजे के करीब 17 अंक या 0.07 फीसदी की तेजी के साथ 26,091 पर है। गिफ्ट निफ्टी शेयर बाजार में कैसी शुरुआत हो सकती है, इसका संकेत देता है। आइए जानते हैं कि आज कौन-कौन से शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।

Sigachi Industries - कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमित राज सिन्हा को 27 दिसंबर को कंपनी के पशाम्यलाराम, हैदराबाद यूनिट में 30 जून को हुई आग लगने की घटना से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में रिमांड पर लिया गया था।

Coforge - कोफोर्ज ने एडवेंट इंटरनेशनल, वारबर्ग पिंकस और अन्य माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स से एनकोरा के 100% शेयर 17,032.6 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस ट्रांजैक्शन की एंटरप्राइज वैल्यू $2.35 बिलियन है।

Lloyds Enterprises - कंपनी ने लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी के वारंट को कन्वर्ट करने के लिए बाकी पेमेंट करने के लिए 361 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद लेने के लिए लोन एग्रीमेंट किए हैं।

Vedanta - कंपनी को क्रिटिकल मिनरल नीलामी के तहत डेपो ग्रेफाइट-वैनेडियम ब्लॉक के लिए सफल बोली लगाने वाला घोषित किया गया है।

Suzlon Energy - विवेक श्रीवास्तव ने 26 दिसंबर से कंपनी के WTG डिवीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के पद से इस्तीफा दे दिया है।

Diamond Power Infrastructure - कंपनी को EPC कॉन्ट्रैक्टर हिल्ड प्रोजेक्ट्स से 66.18 करोड़ रुपये के पावर केबल की सप्लाई के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है।

Punjab National Bank - बैंक ने SREI इक्विपमेंट फाइनेंस और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के पुराने प्रमोटर्स के खिलाफ RBI को 2,434 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड की रिपोर्ट दी है।

NBCC (India) - NBCC (इंडिया) और दिल्ली सरकार (GNCTD) के बीच दिल्ली के सुल्तानपुर/घिटोरनी गांव में 42.46 एकड़ ज़मीन से जुड़े लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए समझौता हो गया है।

Vikran Engineering - कंपनी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में 45.75 MW AC की कुल क्षमता वाले ग्रिड-कनेक्टेड सोलर PV-आधारित पावर प्लांट लगाने के लिए MP ऊर्जा विकास निगम से लेटर ऑफ़ अवार्ड (LOA) स्वीकार कर लिए हैं।

The Great Eastern Shipping Company - कंपनी ने अपने 2002 में बने बहुत बड़े गैस कैरियर, जग विष्णु, जिसकी क्षमता लगभग 77,922 cbm है, को एक गैर-संबद्ध तीसरी पार्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह जहाज नए खरीदार को FY26 की चौथी तिमाही में डिलीवर किया जाएगा।