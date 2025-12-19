निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आज तेजी का अनुमान? Gift Nifty ने दिए ये संकेत; HCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में

Stock Market Today: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के बाद लगातार चार सत्रों की गिरावट के बाद, भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुक्रवार, 19 दिसंबर को बढ़त के साथ खुलने की संभावना है। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में नरमी आने से फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की संभावना को बल मिला और टेक्निकल तौर पर अनिश्चितता कम होने से अमेरिकी शेयरों को समर्थन मिला, जिसके चलते एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी गई।

गिफ्ट निफ्टी के रुझान भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,933 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 60 अंक या 0.236% ऊपर है।

भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 में लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही और गुरुवार, 18 दिसंबर को मामूली गिरावट के साथ बाजार लगभग सपाट बंद हुआ। नए सकारात्मक रुझानों की कमी के कारण निवेशकों का मनोबल कमजोर बना रहा। सेंसेक्स 78 अंक या 0.09% गिरकर 84,481.81 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 3 अंक या 0.01% गिरकर 25,815.55 पर बंद हुआ।

बाजार का रुख मिलाजुला रहा, बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.05% की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.28% की गिरावट आई। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू बाजार में अभी भी दिशाहीनता बनी हुई है और रुझान में बदलाव लाने वाले कोई नए सकारात्मक कारक नजर नहीं आ रहे हैं। रुपये के कमजोर होने, विदेशी फंडों की निरंतर निकासी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते निवेशक पूरे सत्र में सतर्क रहे।

गुरुवार को बेंचमार्क सेंसेक्स में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी क्योंकि व्यापारी किसी निर्णायक कदम का इंतजार कर रहे थे। बाजार के स्थिर लेकिन सतर्क रुख को दर्शाते हुए, कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा कि सूचकांक फिलहाल एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है और इंट्राडे में कोई मजबूत संकेत नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 8,4800 का स्तर तेजी के लिए तात्कालिक बाधा बना हुआ है। “अगर बाजार इस स्तर से ऊपर ट्रेड करता है, तो यह 85,000-85,300 तक जा सकता है।” गिरावट की बात करें तो, चौहान ने 84,300 और 84,100 को महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर बताया।

नए कॉर्पोरेट अपडेट के आधार पर आज किन टॉप शेयर पर रहेगी नजर? टाटा पावर: भूटान स्थित जलविद्युत कंपनी में 64 करोड़ रुपये का निवेश टाटा पावर ने भूटान स्थित कंपनी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के समझौते के तहत खोरलोचू हाइड्रो पावर लिमिटेड (केएचपीएल) में 64 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज (एचसीएलटेक) ने घोषणा की है कि वह हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज के टेल्को सॉल्यूशंस बिजनेस का अधिग्रहण 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के कुल खरीद मूल्य पर करेगी। भारती एयरटेल भारती एयरटेल ने कहा कि भारती टेलीकॉम और सिंगटेल ने आपसी सहमति से अपने मौजूदा शेयरधारकों के समझौते में संशोधन किया है। इन बदलावों के तहत, सिंगटेल ने व्यापारिक आवश्यकताओं और शासन मानकों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण आरक्षित अधिकारों को त्याग दिया है।