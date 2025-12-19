Language
    निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आज तेजी का अनुमान? Gift Nifty ने दिए ये संकेत; HCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:45 AM (IST)

    19 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार के लिए क्या उम्मीदें हैं?। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के प्रदर्शन पर बाजार विशेषज्ञों क्या बोल रहे हैं। निवेशकों के लिए आज क ...और पढ़ें

    Stock Market Today: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के बाद लगातार चार सत्रों की गिरावट के बाद, भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुक्रवार, 19 दिसंबर को बढ़त के साथ खुलने की संभावना है। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में नरमी आने से फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की संभावना को बल मिला और टेक्निकल तौर पर अनिश्चितता कम होने से अमेरिकी शेयरों को समर्थन मिला, जिसके चलते एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी गई।

    गिफ्ट निफ्टी के रुझान

    भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,933 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 60 अंक या 0.236% ऊपर है।

    भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक

    सेंसेक्स और निफ्टी 50 में लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही और गुरुवार, 18 दिसंबर को मामूली गिरावट के साथ बाजार लगभग सपाट बंद हुआ। नए सकारात्मक रुझानों की कमी के कारण निवेशकों का मनोबल कमजोर बना रहा। सेंसेक्स 78 अंक या 0.09% गिरकर 84,481.81 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 3 अंक या 0.01% गिरकर 25,815.55 पर बंद हुआ।

    बाजार का रुख मिलाजुला रहा, बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.05% की मामूली बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.28% की गिरावट आई। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू बाजार में अभी भी दिशाहीनता बनी हुई है और रुझान में बदलाव लाने वाले कोई नए सकारात्मक कारक नजर नहीं आ रहे हैं। रुपये के कमजोर होने, विदेशी फंडों की निरंतर निकासी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते निवेशक पूरे सत्र में सतर्क रहे।

    गुरुवार को बेंचमार्क सेंसेक्स में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी क्योंकि व्यापारी किसी निर्णायक कदम का इंतजार कर रहे थे। बाजार के स्थिर लेकिन सतर्क रुख को दर्शाते हुए, कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा कि सूचकांक फिलहाल एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है और इंट्राडे में कोई मजबूत संकेत नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 8,4800 का स्तर तेजी के लिए तात्कालिक बाधा बना हुआ है। “अगर बाजार इस स्तर से ऊपर ट्रेड करता है, तो यह 85,000-85,300 तक जा सकता है।” गिरावट की बात करें तो, चौहान ने 84,300 और 84,100 को महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर बताया।

    नए कॉर्पोरेट अपडेट के आधार पर आज किन टॉप शेयर पर रहेगी नजर?

    टाटा पावर: भूटान स्थित जलविद्युत कंपनी में 64 करोड़ रुपये का निवेश

    टाटा पावर ने भूटान स्थित कंपनी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के समझौते के तहत खोरलोचू हाइड्रो पावर लिमिटेड (केएचपीएल) में 64 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।

    एचसीएल टेक्नोलॉजीज

    आईटी सेवा कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज (एचसीएलटेक) ने घोषणा की है कि वह हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज के टेल्को सॉल्यूशंस बिजनेस का अधिग्रहण 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के कुल खरीद मूल्य पर करेगी।

    भारती एयरटेल

    भारती एयरटेल ने कहा कि भारती टेलीकॉम और सिंगटेल ने आपसी सहमति से अपने मौजूदा शेयरधारकों के समझौते में संशोधन किया है। इन बदलावों के तहत, सिंगटेल ने व्यापारिक आवश्यकताओं और शासन मानकों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण आरक्षित अधिकारों को त्याग दिया है।

    मीशो

    लिस्टिंग के बाद से शेयरों में 112 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयरों की भारी मांग है और 10 दिसंबर को बाजार में आने के बाद से इनके शेयरों की कीमत निर्गम मूल्य 111 रुपये से 112 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है।

    रिलायंस इंडस्ट्रीज

    रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसकी एफएमसीजी सहायक कंपनी, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने उदयम्स एग्रो फूड्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जबकि मौजूदा मालिक अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बरकरार रखेंगे।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

