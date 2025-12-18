Language
    शेयर बाजार में आने वाली है 'सांता क्लॉज रैली', ये सेक्टर कराएंगे कमाई? क्या कहते हैं बीते 10 साल के आंकड़े

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    सांता क्लॉज रैली, पिछले कुछ सालों के आंकड़ों और अनुमानों पर आधारित एक सीजनल तेजी है, जो दिसंबर के आखिरी 5 दिनों और जनवरी के शुरुआती 2 कारोबारी सत्रों ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में 16 दिसंबर से गिरावट का सिलसिला जारी है और 18 दिसंबर को भी मार्केट हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। अब बड़ी तेजी के लिए निवेशकों की आखिरी उम्मीद 'सांता क्लॉज रैली' (Santa Claus Rally) से है। दरअसल, पिछले 10 सालों में सांता क्लॉज़ रैली ने इंडियन इक्विटी सेगमेंट में लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। सेमको सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट, जहोल प्रजापति द्वारा शेयर किए गए एक डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर महीने के आखिरी 5 कारोबारी सत्र और जनवरी के 2 ट्रेडिंग सेशन के दौरान बाजार में तेजी देखी गई है, जिसे सांता रैली के नाम से भी जाना जाता है।

    आइये आपको बताते हैं सांता क्लॉज रैली के पिछले 10 साल के डेटा के बारे में, इस दौरान बाजार कितना चढ़ा और किस सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया।

    क्या होती है 'सांता क्लॉज रैली'?

    सांता क्लॉज रैली, शेयर मार्केट में तेजी का एक ऐसा अनुमान है जो दिसंबर के आखिरी 5 दिनों और जनवरी के शुरुआती 2 कारोबारी सत्रों में देखने को मिल सकती है। इस सीजनल पैटर्न में ट्रेडिंग वॉल्युम कम रहता है और बड़े इंस्टीट्यूशन साल के आखिरी में पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करते हैं ताकि नए साल की बेहतर शुरुआत की जा सके। इसी वजह से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलती है।

    ग्लोबल मार्केट में पिछले 50 सालों का ट्रेंड यही दिखाता है कि सांता क्लॉज रैली के दौरान शेयर बाजारों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है।

    किन सेक्टर्स में आती ज्यादा तेजी?

    सांता क्लॉज रैली को लेकर भारतीय बाजारों के संदर्भ में डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि इस सीजनल तेजी में स्मॉल कैप इंडेक्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिसमें औसत रिटर्न 3.55% और 100% विन रेट रहा है, जो इस सीज़नल विंडो के दौरान लगातार मुनाफ़े का संकेत देता है।

    वहीं,मिडकैप इंडेक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और औसत 2.63% रिटर्न व 90% की हाई सक्सेस रेट को दिखाता है। इस बीच लार्ज कैप को रिप्रेजेंट करने वाले निफ्टी 100 ने औसत 1.78% रिटर्न दिया है, जो साल के आखिर में ज़्यादा डिफेंसिव लेकिन भरोसेमंद रुझान को दिखाता है।

    खास बात यह है कि इस दौरान गिरावट का जोखिम सीमित रहा है, और कमजोर सालों में भी नेगेटिव रिटर्न बहुत कम रहा है। कुल मिलाकर, यह चार्ट इस बात को पुख्ता करता है कि सांता क्लॉज़ रैली सिर्फ़ एक मार्केट की कहानी नहीं है, बल्कि एक दोहराया जाने वाला सीज़नल पैटर्न है, जहाँ बेहतर सेंटीमेंट, कम वॉल्यूम और साल के आखिर की पोज़िशनिंग एक अच्छा माहौल बनाती है, खासकर मिड और स्मॉल-कैप शेयरों के लिए।

    2025 में कब आएगी सांता क्लॉज रैली?

    जैसा कि डाटा में बताया गया है कि सांता क्लॉज रैली दिसंबर के आखिरी 5 ट्रेडिंग सेशन और जनवरी के 2 कारोबारी सत्र में आती है, तो इस साल 2025 में यह रैली 26 से 31 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी तक देखने को मिल सकती है। हालांकि, यह अनुमान सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है।

    (डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

