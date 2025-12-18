टाटा मोटर्स CV के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी, फिर 5% उछले स्टॉक, 2 ब्रोकरेज हाउस ने दिए बड़े टारगेट प्राइस
डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयरों ने लगातार अच्छी तेजी दिखाई है। 17 दिसंबर को यह शेयर 5 फीसदी चढ़ गया। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर् ...और पढ़ें
नई दिल्ली। टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद इसके कमर्शियल व्हीकल (TMCV Share Price) कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (TMCV) के शेयर 12 नवंबर को 335 रुपये के स्तर पर थे और अब इनका भाव बढ़कर 406 रुपये हो गया है। खास बात है कि 17 दिसंबर को TMCV के शेयर 5 फीसदी तक उछल गए। शेयरों (Buy Call on TMCV Share) में यह तगड़ी तेजी ब्रोकरेज फर्म, जेपी मॉर्गन और बोफा सिक्योरिटीज की बुलिश रेटिंग के बाद आई है।
टाटा मोटर्स CV शेयर पर टारगेट प्राइस
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने स्टॉक पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और 475 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। इसका मतलब है कि शेयर पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 23 प्रतिशत का उछाल दिखा सकता है।
इस ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयरों पर उसका पॉजिटिव नज़रिया तीन साल की सुस्ती के बाद भारत में कमर्शियल व्हीकल (CV) मार्केट में मामूली रिकवरी की उम्मीद और इटली की कंपनी Iveco के वैल्यू-एक्रेटिव अधिग्रहण की वजह से है।
BofA की बाय कॉल
वहीं, BofA यानी बैंक ऑफ अमेरिका को उम्मीद है कि कंपनी के घरेलू और यूरोपीय बिज़नेस में रिकवरी होगी, और उसने FY26-FY28 के लिए इसके EBITDA में 15 प्रतिशत CAGR का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयरों पर बाय कॉल के साथ 475 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है।
बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर दो अलग-अलग डिविजन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में बंट गए हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
