टाटा मोटर्स CV के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी, फिर 5% उछले स्टॉक, 2 ब्रोकरेज हाउस ने दिए बड़े टारगेट प्राइस

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बाद इसके कमर्शियल व्हीकल (TMCV Share Price) कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (TMCV) के शेयर 12 नवंबर को 335 रुपये के स्तर पर थे और अब इनका भाव बढ़कर 406 रुपये हो गया है। खास बात है कि 17 दिसंबर को TMCV के शेयर 5 फीसदी तक उछल गए। शेयरों (Buy Call on TMCV Share) में यह तगड़ी तेजी ब्रोकरेज फर्म, जेपी मॉर्गन और बोफा सिक्योरिटीज की बुलिश रेटिंग के बाद आई है।

टाटा मोटर्स CV शेयर पर टारगेट प्राइस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने स्टॉक पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और 475 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। इसका मतलब है कि शेयर पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब 23 प्रतिशत का उछाल दिखा सकता है।

इस ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयरों पर उसका पॉजिटिव नज़रिया तीन साल की सुस्ती के बाद भारत में कमर्शियल व्हीकल (CV) मार्केट में मामूली रिकवरी की उम्मीद और इटली की कंपनी Iveco के वैल्यू-एक्रेटिव अधिग्रहण की वजह से है।