आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी दे रहा कमजोरी का संकेत, HCL Tech-जियो फाइनेंशियल समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) गुरुवार को 0.10 फीसदी गिरकर 25,860 पर खुला। करीब साढ़े 7 बजे ये 15 अंक या 0.06 फीसदी गिरकर 25,871 पर है। इससे आशंका है कि भारतीय शेयर बाजार भी हल्की गिरावट के साथ खुल सकता है। इस बीच निवेशकों की नजर कई ग्लोबल संकेतों पर है, जिनमें एशियाई और अमेरिकी बाजारों के ट्रेंड, करेंसी में उतार-चढ़ाव और कमोडिटी की कीमतें शामिल हैं।

आइए जानते हैं कि आज कौन-कौन से शेयरों में दिख सकता है।

HCL Technologies - एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी को नीदरलैंड के चौथे सबसे बड़े रिटेल बैंक ASN बैंक (पहले डी वोल्क्सबैंक) ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चुना है। Cyient - कंपनी की सब्सिडियरी, सीएंट सेमीकंडक्टर्स सिंगापुर ने पावर मैनेजमेंट, हाई-परफॉर्मेंस एनालॉग और मिक्स्ड-सिग्नल ICs में ग्लोबल लीडर काइनेटिक टेक्नोलॉजीज में 65% से ज्यादा की मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए $93 मिलियन में एक एग्रीमेंट किया है। Jio Financial Services - बोर्ड ने वेंकट पेरी को ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल का हिस्सा होंगे। Titagarh Rail Systems - कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LOA) मिल गया है और उसने इंडियन रेलवे से सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम में 273.24 करोड़ रुपये का अपना पहला ऑर्डर हासिल किया है। GMR Power and Urban Infra - बोर्ड ने सिनर्जी इंडस्ट्रियल एंड पावर मेटल्स और क्रेडिट सॉल्यूशंस इंडिया ट्रस्ट को 120.88 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 6.61 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने की मंज़ूरी दे दी है, जिनकी कुल कीमत 800 करोड़ रुपये होगी।

Indian Overseas Bank - सरकार ने 18 दिसंबर को ऑफर-फॉर-सेल इश्यू में बैंक के 38.51 करोड़ शेयरों (इक्विटी का 2%, बेस ऑफर साइज़) के अलावा, 7.6 करोड़ शेयरों (पेड-अप इक्विटी का 0.395%) के ओवरसब्सक्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

KP Energy - केपी ग्रुप ने बोत्सवाना की सरकार के साथ बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन, एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया है, जिसके लिए लगभग $4 बिलियन (36,000 करोड़ रुपये) के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी।

Mahindra Lifespace Developers - महिंद्रा ग्रुप की रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब्सिडियरी ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में महिंद्रा ब्लॉसम नाम का एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी संभावित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू (GDV) लगभग 1,900 करोड़ रुपये है।

One 97 Communications (Paytm) - भारतीय रिजर्व बैंक ने वन 97 कम्युनिकेशंस की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को फिजिकल (ऑफलाइन) पेमेंट और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन (आने-जाने दोनों) के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की अनुमति दी है। यह अनुमति RBI द्वारा 26 नवंबर को पहले से दी गई ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की अनुमति के अलावा है।