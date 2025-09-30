खूब बिक रही हैं कारें, क्या फाइनेंसिंग कंपनियों के शेयरों में आएगी तेजी, कौन से शेयरों पर लगाएं दांव?

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कार समेत अन्य वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद इन शेयरों पर तेजी का रुख जताया है। मोतीलाल ओसवाल ने टॉप शेयर पिक के तौर पर श्रीराम फाइनेंस चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को चुना है। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा पिक श्रीराम फाइनेंस को बताया है।

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें (GST New Rates) लागू होने के बाद कार व अन्य वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई है। ऐसे में आने वाले समय में फाइनेंशियल शेयरों, खासकर व्हीकल फाइनेंसिंग से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप एनबीएफसी कंपनियों (NBFCs Shares) में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती के बाद इन शेयरों पर तेजी का रुख जताया है, और श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस व महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों पर खरीदी की राय दी है। खास बात है कि ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयरों में श्रीराम फाइनेंस को अपनी पसंदीदा पसंद बताया है। आइये आपको बताते हैं देश की चौथी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी श्रीराम फाइनेंस के शेयरों से जुड़े अहम लेवल

Shriram Finance Share किस भाव पर खरीदें? श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance Ltd) के शेयर फिलहाल 615.85 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में यह शेयर 12 फीसदी से ज्यादा टूट गया है। 29 अगस्त को शेयरों ने 566 रुपये का निचला स्तर छुआ था और अब तेजी के साथ 600 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में खरीदी के लिए अहम लेवल दिए हैं।

उन्होंने कहा, "615-618 के बीच शेयर में खरीदी की जा सकती है, 600 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ। तेजी आने पर शेयरों में 640 रुपये के स्तर देखने को मिल सकते हैं।" दरअसल, पिछले कई सप्ताह से श्रीराम फाइनेंस के शेयर 640 रुपये के स्तरों से बार-बार फिसल रहे हैं। अगर शेयर 640 रुपये के स्तर से ऊपर बंद होते हैं तो इनमें और बड़ी तेजी से इनकार नहीं किया जा सकता है।