इन 2 सरकारी बैंकों में लगा दो एफडी का पैसा! मोतीलाल ओसवाल को बेहतर रिटर्न का भरोसा, इतना बढ़ सकता है भाव

नई दिल्ली। शेयर बाजार में दीवाली से पहले तेजी का एक नया दौर देखने को मिल रहा है, खासकर बैंकिंग व फाइनेंशियल सेक्टर (Banking & Financial Shares) के स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। बैंकिंग बास्केट में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से सरकारी बैंकों के शेयरों में अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। एसबीआई और पीएनबी (SBI & PNB Share Prices) समेत कई पीएसयू बैंकों के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, एसबीआई तो पिछले एक महीने में 9 फीसदी तक चढ़ गया है।

