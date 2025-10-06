इन 2 सरकारी बैंकों में लगा दो एफडी का पैसा! मोतीलाल ओसवाल को बेहतर रिटर्न का भरोसा, इतना बढ़ सकता है भाव
शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से सरकारी बैंकों के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई पिछले एक महीने में 9 फीसदी तक चढ़ गया है। सरकारी बैंकिंग शेयरों पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल बुलिश है और एसबीआई व पीएनबी को अपनी टॉप स्टॉक पिक बताया है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में दीवाली से पहले तेजी का एक नया दौर देखने को मिल रहा है, खासकर बैंकिंग व फाइनेंशियल सेक्टर (Banking & Financial Shares) के स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। बैंकिंग बास्केट में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से सरकारी बैंकों के शेयरों में अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली है। एसबीआई और पीएनबी (SBI & PNB Share Prices) समेत कई पीएसयू बैंकों के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, एसबीआई तो पिछले एक महीने में 9 फीसदी तक चढ़ गया है।
सरकारी बैंकिंग शेयरों पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल बुलिश है और एसबीआई, पीएनबी व इंडियन बैंक को अपनी टॉप स्टॉक पिक बताया है।
ब्रोकरेज फर्म ने क्या कहा
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट और बीएफएसआई प्रमुख नितिन अग्रवाल ने कहा कि ब्रोकरेज फर्म का नजरिया सरकारी बैंकों के प्रति सकारात्मक बना हुआ है और उम्मीद है कि पूरे सेक्टर की में आय में तेजी जारी रहेगी। उन्होंने टॉप पीएसयू बैंक शेयरों के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इंडियन बैंक को अपना पसंदीदा विकल्प बताया है।
-मोतीलाल ओसवाल ने पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों पर 130 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि मौजूदा भाव 114.54 रुपये है।
-वहीं, ब्रोकरेज फर्म ने एसबीआई के शेयरों पर बाय रेटिंग के साथ 1000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। शेयर का करंट प्राइस 875 रुपये है।
-ग्लोबल फर्म HSBC ने भी भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों पर 960 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
ये भी पढ़ें- स्टॉक स्प्लिट और 1 पर दस Bonus Share का एलान, खरीद लिया तो एक शेयर के हो जाएंगे 100
बता दें कि पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले एक महीने में 12 फीसदी तक चढ़ गया है। सरकारी बैंकिंग इंडेक्स में यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज समेत अन्य सरकारी बैंकों के शेयर शामिल हैं।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।