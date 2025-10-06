Language
    स्टॉक स्प्लिट और 1 पर दस Bonus Share का एलान, खरीद लिया तो एक शेयर के हो जाएंगे 100

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (Nirman Agri Genetics Share Price) ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने का फैसला किया है। कंपनी प्रत्येक 10 रुपये के शेयर को 1 रुपये के 10 शेयरों में विभाजित करेगी। शेयरधारकों को 101 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की अधिकृत पूंजी को भी 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

     निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (Nirman Agri Genetics Share Price) ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का एलान किया है। स्प्लिट रेशियो प्रत्येक 10 रुपये मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को 1 रुपये वाले 10 शेयरों में विभाजित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस सब-डिविजन के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी बाद में घोषित करेगी। 10 रुपये 

    बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने की भी मंजूरी दी है। शेयरधारकों को 10:1 के अनुपात में बोनस शेयर यानी 1 शेयर पर 10 बोनस शेयर दिए जाएंगे। ये बोनस शेयर कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या फ्री रिजर्व्स से जारी किए जाएंगे। यह निर्णय शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन रहेगा। बोनस शेयरों की रिकॉर्ड डेट भी कंपनी शीघ्र ही घोषित करेगी।

    अधिकृत पूंजी में वृद्धि

    बोनस शेयरों के निर्गम को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी ₹15 करोड़ से बढ़ाकर ₹90 करोड़ करने का निर्णय लिया है। अब कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹90,00,00,000 होगी, जो 9,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी। प्रत्येक का मूल्य ₹1 रहेगा।

    Nirman Agri Genetics के बारे में

    निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड 2020 में शुरू हुई थी। कंपनी बीज निर्माण और प्रोसेसिंग का बिजनेस है। एनएजीएल एक कृषि इनपुट कंपनी है जो मक्का, सूरजमुखी, कपास, चावल, ज्वार और अनाज सहित विभिन्न फसलों के लिए प्रीमियम हाइब्रिड बीज, जैविक उर्वरक और जैव-कार्बनिक बीज का उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करती है। इसने हाल ही में सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैव उत्पादों का उत्पादन शुरू किया है।

    Nirman Agri Genetics Share Price

    निर्माण एग्री जेनेटिक्स का शेयर प्राइस सोमवार को 1.43% की तेजी के साथ 164 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले सप्ताह में, शेयर में 22.60% की गिरावट देखने को मिली। इस साल अब तक, निर्माण एग्री जेनेटिक्स के शेयर में 54.49% की गिरावट देखी गई है।

