Stocks To Buy: 35% तक चाहिए मुनाफा, तो फटाफट खरीद लो ये दो शेयर; एक की कीमत ₹200 से भी कम

नई दिल्ली। अच्छे शेयर, जिनके प्रॉफिट कराने की उम्मीद बहुत ज्यादा हो, मिलना आसान नहीं है। आपको पूरी रिसर्च करनी होगी। यदि इतना समय नहीं है तो ब्रोकरेज फर्मों की सलाह पर शेयर खरीदे जा सकते हैं। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में दो शेयर खरीदने की सलाह दी है, जो 35 फीसदी तक रिटर्न दे सकते हैं। इन शेयरों में स्विगी (Swiggy Share Target) और श्री लोटस डेवलपर्स (Sri Lotus Developers Share Target) हैं।

Swiggy Share Price स्विगी का शेयर कल 449 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए टार्गेट 560 रुपये है। यानी ये 25 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि स्विगी के बोर्ड ने कैब एग्रीगेटर रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इससे स्विगी को लगभग 2400 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसने FY27 के लिए स्विगी के लिए फूड डिलिवरी (एफडी) ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 21-23% कर दिया है, जो पहले 19-20% था।

क्विक कॉमर्स (QC) के मोर्चे पर, इंस्टामार्ट के प्रॉफिट में आने की उम्मीद है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में कमी, डार्क स्टोर विस्तार में कमी और ग्राहक अधिग्रहण लागत में कमी ने ब्रेक-ईवन की राह को तेज कर दिया है। ब्रोकरेज ने उम्मीद जताई कि अगली कुछ तिमाहियों में कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार होगा।

Sri Lotus Developers Share Target इसका शेयर कल 185 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि टार्गेट 250 रुपये का है, जो 35 फीसदी की ग्रोथ है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी (लोटस) ने सोसाइटी रिडेवलपमेंट स्पेस में खुद को एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया है। कंपनी की प्री-सेल्स ने वित्त वर्ष 2022-25 के दौरान 39% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है।