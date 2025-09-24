Language
    Stocks To Buy: 35% तक चाहिए मुनाफा, तो फटाफट खरीद लो ये दो शेयर; एक की कीमत ₹200 से भी कम

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:00 AM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल ने स्विगी और श्री लोटस डेवलपर्स के शेयरों में निवेश करने की सलाह (Stocks To Buy) दी है जिनसे 35% तक का रिटर्न मिल सकता है। स्विगी का शेयर मूल्य 449 रुपये है जिसका लक्ष्य 560 रुपये है। कंपनी ने रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2400 करोड़ रुपये प्राप्त करने की उम्मीद है। श्री लोटस डेवलपर्स का शेयर मूल्य 185 रुपये है जिसका लक्ष्य 250 रुपये है।

    स्विगी और श्री लोटस डेवलपर्स के शेयर खरीदने की सलाह

    नई दिल्ली। अच्छे शेयर, जिनके प्रॉफिट कराने की उम्मीद बहुत ज्यादा हो, मिलना आसान नहीं है। आपको पूरी रिसर्च करनी होगी। यदि इतना समय नहीं है तो ब्रोकरेज फर्मों की सलाह पर शेयर खरीदे जा सकते हैं। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में दो शेयर खरीदने की सलाह दी है, जो 35 फीसदी तक रिटर्न दे सकते हैं। इन शेयरों में स्विगी (Swiggy Share Target) और श्री लोटस डेवलपर्स (Sri Lotus Developers Share Target) हैं।

    Swiggy Share Price

    स्विगी का शेयर कल 449 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इसके लिए टार्गेट 560 रुपये है। यानी ये 25 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि स्विगी के बोर्ड ने कैब एग्रीगेटर रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इससे स्विगी को लगभग 2400 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसने FY27 के लिए स्विगी के लिए फूड डिलिवरी (एफडी) ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 21-23% कर दिया है, जो पहले 19-20% था।

    क्विक कॉमर्स (QC) के मोर्चे पर, इंस्टामार्ट के प्रॉफिट में आने की उम्मीद है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में कमी, डार्क स्टोर विस्तार में कमी और ग्राहक अधिग्रहण लागत में कमी ने ब्रेक-ईवन की राह को तेज कर दिया है। ब्रोकरेज ने उम्मीद जताई कि अगली कुछ तिमाहियों में कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार होगा।

    Sri Lotus Developers Share Target

    इसका शेयर कल 185 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि टार्गेट 250 रुपये का है, जो 35 फीसदी की ग्रोथ है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी (लोटस) ने सोसाइटी रिडेवलपमेंट स्पेस में खुद को एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया है। कंपनी की प्री-सेल्स ने वित्त वर्ष 2022-25 के दौरान 39% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है।

    इसके पास चार कंप्लीट और पाँच निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाएँ हैं जिनका अनुमानित मूल्य करीब ₹19-20 अरब है। साथ ही आठ आगामी आवासीय परियोजनाएँ भी हैं जिनकी ग्रॉस वैल्यू ₹70-75 अरब है। इसके अलावा, यह 0.2 मिलियन वर्ग फुट की अनुमानित बिक्री क्षमता वाली तीन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर रही है, जिसकी वैल्यू करीब ₹30-35 अरब है।

    भविष्य को देखते हुए, मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि लोटस की प्री-सेल्स वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान 129% की उल्लेखनीय चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज करेगी, जो इसकी मजबूत परियोजना पाइपलाइन पर आधारित है।

    इसके अलावा अपनी कैटेगरी में बेस्ट-इन-क्लास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज के दम पर, कंपनी से 40% से अधिक ऑपरेशनल मार्जिन और 35% से अधिक शुद्ध लाभ मार्जिन प्राप्त करने की उम्मीद है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)