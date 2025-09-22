Language
    मोतीलाल ओसवाल ने चुने टॉप 5 शेयर, अगली नवरात्र तक का है टार्गेट, लिस्ट में हैं BEL-HDFC Bank और एयरटेल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:19 AM (IST)

    ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 22 सितंबर की रिपोर्ट में 5 शेयरों (Stocks To Buy) को खरीदने की सलाह दी है जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट बीईएल एचडीएफसी बैंक भारती एयरटेल और लेमन ट्री होटल्स शामिल हैं। इन शेयरों को एक साल के लिए होल्ड करने की सलाह दी गई है जिसका मतलब है कि अगले साल नवरात्रि तक इन्हें होल्ड किया जा सकता है।

    मोतीलाल ओसवाल ने 1 साल की अवधि के लिए चुने हैं 5 शेयर

    नई दिल्ली। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी 22 सितंबर की रिपोर्ट में 5 शेयर चुने हैं और उनके लिए BUY रेटिंग दी है, यानी उन्हें खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयरों को होल्ड करने के लिए 1 साल की अवधि (Stocks To Buy For 1 Year) बताई है।

    आज 22 सितंबर को नवरात्र का पहला दिन है। इसका मतलब है कि इन शेयरों के लिए होल्डिंग पीरियड अगले साल नवरात्र के आस-पास तक ही होगा। अगर उससे पहले ये शेयर टार्गेट हासिल कर लें तो इन्हें पहले भी बेचा जा सकता है। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में।

    कौन से हैं शेयर

    शेयर का नाम रेटिंग क्लोजिंग प्राइस (रुपये में) (19 सितंबर) टार्गेट प्राइस (रुपये में) रिटर्न की उम्मीद 
    अल्ट्राटेक सीमेंट BUY 12,510 15,200 22%
    बीईएल BUY 409 490 20%
    एचडीएफसी बैंक BUY 967 1,150 19%
    भारती एयरटेल BUY 1,960 2,285 17%
    लेमन ट्री होटल्स BUY 172 200 16%

    1 साल की होल्डिंग क्यों है सही

    जानकारों के अनुसार शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव होते हैं, लेकिन शेयरों को लंबे समय तक अपने पास रखने से आम तौर पर ग्रोथ और पॉजिटिव रिटर्न की उम्मीद रहती है। धैर्य रखने वाले निवेशक बाजार के उतार-चढ़ाव से निपटने और चक्रवृद्धि रिटर्न, डिविडेंड और कैपिटल ग्रोथ का लाभ उठाने में भी सक्षम होते हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)