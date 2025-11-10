Language
    मोतीलाल ओसवाल की पसंद: 5 शेयर देंगे शानदार रिटर्न, टीवीएस मोटर-टाटा स्टील और BEL पर दांव लगाने की सलाह

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:42 AM (IST)

    मोतीलाल ओसवाल की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 5 शेयर ऐसे हैं जिनमें निवेश (Stocks To Buy) करके अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। TVS मोटर्स में 19%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 18%, टाटा स्टील में 16%, रुबिकॉन रिसर्च में 18% और आदित्य बिड़ला कैपिटल में 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।

    Hero Image

    मोतीलाल ओसवाल ने दी 5 शेयर खरीदने की सलाह

    नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में 5 शेयरों को चुना है, जिन्हें खरीदने (Stocks To Buy) पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर इन शेयरों को अभी खरीद लिया जाए तो ये 19 फीसदी तक रिटर्न दे सकते हैं। आइए जानते हैं इन शेयरों के नाम और टार्गेट प्राइस।

    TVS Motors Share Target

    टीवीएस मोटर्स के लिए 4159 रुपये का टार्गेट है, जबकि फिलहाल इसका शेयर 3488 रुपये के आस-पास है। यानी इस शेयर से करीब 19 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

    Bharat Electronics Share Target

    बीईएल का शेयर इस समय 417 रुपये के आस-पास है। मगर इसके लिए टार्गेट 490 रुपये का है। यानी ये शेयर 18 फीसदी फायदा करा सकता है।



    TATA Steel Share Target

    टाटा स्टील का शेयर 181 रुपये के आस-पास है। इसके लिए टार्गेट 210 रुपये का है। इस हिसाब से ये शेयर 16 फीसदी तक फायदा करा सकता है।

    Rubicon Research Share Target

    रूबिकॉन रिसर्च का शेयर आज सुबह के समय 625 रुपये के आस-पास है। पर इस शेयर के लिए टार्गेट 740 रुपये का है। यानी आपको इस शेयर से 18 फीसदी फायदा मिल सकता है।

    Aditya Birla Capital Share Target

    लास्ट शेयर है आदित्य बिड़ला कैपिटल, जिसका टार्गेट 380 रुपये है। आज शेयर 336 रुपये पर है। इस शेयर से 12 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है।

    ध्यान रहे कि ये सभी शेयर 1 साल की होल्डिंग के लिए बताए गए हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय, एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

