    हल्दीराम का नया धमाका: अब भारत में खोलेगी वेस्टर्न स्टाइल के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट! अमेरिकी कंपनी से हो सकती है डील

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:49 AM (IST)

    भारत की प्रमुख एथनिक फूड सर्विस कंपनी हल्दीराम ग्रुप (Haldiram Group) वेस्टर्न-स्टाइल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में है। इसके लिए इंस्पायर ब्रांड्स के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हो सकता है, जिससे जिमी जॉन्स भारत में शुरू हो सकता है। हल्दीराम के वर्तमान में 150 से अधिक आउटलेट हैं। यह कदम कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग से पहले उठाया जा रहा है।

    हल्दीराम शुरू कर सकती है क्विक रेस्टोरेंट सर्विस

    नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी एथनिक फूड सर्विस कंपनी, हल्दीराम ग्रुप (Haldiram Group), वेस्टर्न-स्टाइल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) खोलने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी अमेरिका स्थित ग्लोबल रेस्टोरेंट ग्रुप इंस्पायर ब्रांड्स के साथ एक विशेष फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कर सकती है।
    एग्रीमेंट के तहत इंस्पायर ब्रांड्स की सैंडविच चेन जिमी जॉन्स को भारत में शुरू किया सकता है। इंस्पायर ब्रांड्स के दो और ग्लोबल ब्रांड, ग्लोबल कॉफी और डोनट चेन डंकिन और आइस-क्रीम और केक शॉप बास्किन-रॉबिंस, पहले से ही भारत में जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड (JFL) और ग्रेविस ग्रुप के साथ फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप के जरिए बिजनेस कर रहे हैं।

    150 से अधिक आउटलेट

    हल्दीराम ग्रुप की FMCG कंपनी का नाम Haldiram Snacks Food Pvt Ltd है। ऐसे में अगर यह डील होती है तो QSR चेन रेस्टोरेंट बिजनेस के तहत आएगी। Haldiram के करीब ₹2,000 करोड़ के रेस्टोरेंट बिजनेस के तहत इस समय भारत में 150 से ज्यादा आउटलेट हैं।

    नए मार्केट में एंट्री की तैयारी

    1983 में शुरू हुआ जिमी जॉन्स एक सबवे-स्टाइल सैंडविच और रैप चेन है, जिसके US, कनाडा, साउथ कोरिया और UAE में 2,600 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। इसकी वेबसाइट के अनुसार, US में जिमी जॉन्स सबसे बड़ा ओन-डिलीवरी सैंडविच ब्रांड है, जिसकी कुल सिस्टम सेल्स $2.6 बिलियन (23000 करोड़ रुपये से अधिक) है।
    एक मल्टी-ब्रांड रेस्टोरेंट कंपनी, इंस्पायर ब्रांड्स की लीडरशिप ने हाल ही में कमाई के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा है कि वह इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के जरिए नए मार्केट में विस्तार करना चाहती है।

    हल्दीराम का लिस्टिंग से पहले बड़ा कदम

    अप्रैल 2025 में, हल्दीराम ने अपने दिल्ली और नागपुर के FMCG बिजनेस को मिलाकर एक सिंगल एंटिटी, हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी, जिसे पब्लिक लिस्टिंग से पहले एक कदम कदम बताया गया था। इस मर्जर को तब फॉर्मलाइज किया गया जब स्नैक्स बनाने वाली कंपनी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स टेमासेक, अल्फा वेव ग्लोबल और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (IHC) को माइनॉरिटी स्टेक बेचे।


