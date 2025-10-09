MCX और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जोरदार उछाल, चांदी की बढ़ती चमक से मिल रहा सपोर्ट; इतना पहुंचा दाम
चांदी की कीमतों में तेजी के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX Share Price) और हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Share Price) के शेयरों में 9 अक्टूबर को जोरदार उछाल आया। एमसीएक्स के शेयर लगभग 7 प्रतिशत बढ़े, जबकि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के कारण चांदी वायदा कारोबार में गिरावट दर्ज की गई।
नई दिल्ली। चांदी में हालिया तेजी के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX Share Price) और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों (Hindustan Zinc Share Price) में 9 अक्टूबर के कारोबार के दौरान जोरदार तेजी आई। चांदी की घरेलू कीमतों में तेजी (Silver Price Today) जारी है, जबकि ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण वायदा कीमतों में गिरावट आई।
कितने उछले एमसीएक्स और हिंदुस्तान जिंक के शेयर
एमसीएक्स का शेयर लगभग 7 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,748.50 रुपये पर कारोबार कर रहा है, और निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से एक है। इस बीच, भारत में चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गुरुवार को लगभग 5 प्रतिशत की उछाल देखी गई।
चांदी की कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव
9 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया, क्योंकि निवेशकों ने हई लेवल पर मुनाफावसूली का सहारा लिया होगा। घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, चांदी वायदा कारोबार में गिरावट दर्ज की गई।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर एक्सपायरी चांदी वायदा दोपहर 1.30 बजे 0.6 प्रतिशत गिरकर 1,48,945 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।
यह गिरावट कॉन्ट्रैक्ट के नए ऑल टाइम लेवल पर पहुँचने के एक दिन बाद आई है।
मार्च और मई एक्सपायरी वाले चांदी वायदा का भाव
मार्च और मई एक्सपायरी वाले चांदी वायदा भाव भी क्रमशः लगभग 0.5 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत नीचे आए हैं। हालाँकि, जुलाई और सितंबर एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में 1 प्रतिशत तक की तेजी आई और ये क्रमशः 1,55,546 रुपये प्रति किलोग्राम और 1,56,793 रुपये प्रति किलोग्राम के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुँच गए।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
