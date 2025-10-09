MCX और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जोरदार उछाल, चांदी की बढ़ती चमक से मिल रहा सपोर्ट; इतना पहुंचा दाम

नई दिल्ली। चांदी में हालिया तेजी के चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX Share Price) और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों (Hindustan Zinc Share Price) में 9 अक्टूबर के कारोबार के दौरान जोरदार तेजी आई। चांदी की घरेलू कीमतों में तेजी (Silver Price Today) जारी है, जबकि ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण वायदा कीमतों में गिरावट आई।

कितने उछले एमसीएक्स और हिंदुस्तान जिंक के शेयर एमसीएक्स का शेयर लगभग 7 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,748.50 रुपये पर कारोबार कर रहा है, और निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से एक है। इस बीच, भारत में चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गुरुवार को लगभग 5 प्रतिशत की उछाल देखी गई।

चांदी की कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव 9 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया, क्योंकि निवेशकों ने हई लेवल पर मुनाफावसूली का सहारा लिया होगा। घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, चांदी वायदा कारोबार में गिरावट दर्ज की गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर एक्सपायरी चांदी वायदा दोपहर 1.30 बजे 0.6 प्रतिशत गिरकर 1,48,945 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

यह गिरावट कॉन्ट्रैक्ट के नए ऑल टाइम लेवल पर पहुँचने के एक दिन बाद आई है।