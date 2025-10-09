Language
    ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, इतने रुपये लगाने वाले बन गए करोड़पति; किस कंपनी का है फंड

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    पिछले कुछ हफ्तों से सोने के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। भारत का सबसे पुराना गोल्ड ईटीएफ निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeES) है, जिसने 2007 से अब तक 950% का रिटर्न दिया है। 18 साल पहले इस गोल्ड ईटीएफ में किए गए 10 लाख रुपये के निवेश की वैल्यू आज 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है।

    गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ रहा निवेशकों का रुझान

    नई दिल्ली। बीते कुछ हफ्तों से सोने के रेट ताबड़तोड़ चढ़ रहे हैं। वैसे भी सोने ने लॉन्ग टर्म में बेहद शानदार रिटर्न दिया है। गोल्ड में निवेश के कई ऑप्शन हैं, जिनमें से एक है ईटीएफ (Exchange-Traded Fund)। भारत का सबसे पुराना गोल्ड ईटीएफ है - निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeES)। इस गोल्ड ईटीएफ ने साल 2007 से अब तक 950% रिटर्न दिया है।

    

     

    10 लाख बन गए 1 करोड़

    शेयर बाजार के निवेशक मल्टीबैगर की तलाश में रहते हैं, पर सोने ने चुपचाप उन लोगों के पोर्टफोलियो को ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जो इसे लंबे समय से अपने पास रखे हुए थे। भारत का सबसे पुराना गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईएस ने जुलाई 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से 950% का जोरदार रिटर्न दिया है।
    इस निवेश से 18 साल पहले किए गए 10 लाख रुपये के निवेश को आज 1 करोड़ रुपये से अधिक में बदल दिया।

    लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा गोल्ड

    ये जोरदार ग्रोथ ऐसे समय पर हुई है जब सोना वैश्विक और घरेलू स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सोने ने वायदा बाजार में भारत में 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार करते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि चांदी 1.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर उछल गई। ग्लोबल मार्केट में, सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रहा है

    13.5% की मजबूत CAGR

    जुलाई 2007 में लॉन्च हुए Nippon India ETF Gold BeES में अब निवेशकों का लगभग 24,000 करोड़ रुपये का निवेश है। पिछले एक साल में ही इसमें 56% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अपनी शुरुआथ के बाद से यह 18 वर्षों में 13.5% की मजबूत CAGR दर से बढ़कर 950% तक पहुँच गया है।

    सोने ने कब-कब लगाई छलांग

    सोने में चल रही प्रभावशाली तेजी डॉट-कॉम क्रैश, 2008 के वित्तीय संकट और 2020 के कोविड-19 के झटकों की याद दिलाती है। ये सभी ऐसे समय रहे जब निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया और गोल्ड को शेयर बाजार पर तरजीह दी।

    गोल्ड ईटीएफ में ताबड़तोड़ निवेश

    भारत में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स ने सितंबर में अपना अब तक का सबसे बड़ा मासिक निवेश दर्ज किया, जिससे कुल एयूएम रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर तक पहुँच गई, क्योंकि निवेशकों ने शेयर बाजार के सुस्त रिटर्न के बीच इस कीमती धातु का रुख किया।
    भारतीय गोल्ड ईटीएफ ने इस साल अब तक रिकॉर्ड 2.18 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है, जो पिछले सभी वार्षिक आँकड़ों को पार कर गया है।

