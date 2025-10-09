ये है भारत का सबसे पुराना Gold ETF, इतने रुपये लगाने वाले बन गए करोड़पति; किस कंपनी का है फंड

नई दिल्ली। बीते कुछ हफ्तों से सोने के रेट ताबड़तोड़ चढ़ रहे हैं। वैसे भी सोने ने लॉन्ग टर्म में बेहद शानदार रिटर्न दिया है। गोल्ड में निवेश के कई ऑप्शन हैं, जिनमें से एक है ईटीएफ (Exchange-Traded Fund)। भारत का सबसे पुराना गोल्ड ईटीएफ है - निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईईएस (Nippon India ETF Gold BeES)। इस गोल्ड ईटीएफ ने साल 2007 से अब तक 950% रिटर्न दिया है।

10 लाख बन गए 1 करोड़ शेयर बाजार के निवेशक मल्टीबैगर की तलाश में रहते हैं, पर सोने ने चुपचाप उन लोगों के पोर्टफोलियो को ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जो इसे लंबे समय से अपने पास रखे हुए थे। भारत का सबसे पुराना गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईएस ने जुलाई 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से 950% का जोरदार रिटर्न दिया है।

इस निवेश से 18 साल पहले किए गए 10 लाख रुपये के निवेश को आज 1 करोड़ रुपये से अधिक में बदल दिया।

लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा गोल्ड ये जोरदार ग्रोथ ऐसे समय पर हुई है जब सोना वैश्विक और घरेलू स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सोने ने वायदा बाजार में भारत में 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार करते हुए रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि चांदी 1.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर उछल गई। ग्लोबल मार्केट में, सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर कारोबार कर रहा है

13.5% की मजबूत CAGR जुलाई 2007 में लॉन्च हुए Nippon India ETF Gold BeES में अब निवेशकों का लगभग 24,000 करोड़ रुपये का निवेश है। पिछले एक साल में ही इसमें 56% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अपनी शुरुआथ के बाद से यह 18 वर्षों में 13.5% की मजबूत CAGR दर से बढ़कर 950% तक पहुँच गया है।

सोने ने कब-कब लगाई छलांग सोने में चल रही प्रभावशाली तेजी डॉट-कॉम क्रैश, 2008 के वित्तीय संकट और 2020 के कोविड-19 के झटकों की याद दिलाती है। ये सभी ऐसे समय रहे जब निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया और गोल्ड को शेयर बाजार पर तरजीह दी।