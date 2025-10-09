2BHK फ्लैट में रहते हैं ये रतन टाटा के ये भाई, TATA की कई कंपनियों में हिस्सेदारी के बावजूद जेब में नहीं मोबाइल तक

नई दिल्ली। क्या आपने जिमी टाटा का नाम सुना है? ये रतन टाटा के छोटे भाई हैं। जिमी टाटा (Jimmy Tata) नवल टाटा के बेटे हैं। एक तरफ जहां रतन टाटा दुनिया भर में मशहूर हस्ती बन गए, वहीं जिमी ने हमेशा लोगों की नजरों से दूरी बनाए रखी। उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसकी वजह है जिमी का मीडिया और पब्लिक प्रोग्राम से पूरी तरह दूर रहना। आइए जानते हैं जिमी टाटा के बारे में विस्तार से।

टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में हिस्सेदारी 2 साल पहले जून 2023 में रतन टाटा ने जिमी के साथ एक फोटो शेयर की थी और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी थीं। वे टाटा ग्रुप के बिजनेस में एक्टिव नहीं हैं। मगर उनकी टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स टाटा संस, टीसीएस और टाटा केमिकल्स शामिल हैं।

दो बेडरूम का फ्लैट जिमी अपने एकांतप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और कॉर्पोरेट और मीडिया का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचते। उन्हें उनके करीबी बुद्धिमान और बेहद निजी व्यक्ति बताते हैं। भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक का सदस्य होने के बावजूद जिमी टाटा मुंबई के कोलाबा में एक सिम्पल से दो बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं।

फोन तक नहीं है जिमी के पास मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिमी न तो कोई चमचमाती कारें रखते हैं और न ही कोई और लग्जरी। इतना ही नहीं वे मोबाइल फोन यूज करना भी पसंद नहीं करते। वह अपना समय अखबार और किताबें पढ़ने में बिताना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी से उनकी दूरी एक शांत जीवन जीने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।