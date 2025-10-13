और उछला LG इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का GMP, हर शेयर पर 426 रुपये फायदा, कल इस प्राइस पर हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Electronics IPO Listing) के शेयर कल, 14 अक्तूबर को लिस्ट होने जा रहा है, जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट मिला है, वे लोग लिस्टिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं। दरअसल, एलजी के पब्लिक इश्यू को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इसे 4.50 लाख करोड़ रुपये की बिड मिली। ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार रहने की उम्मीद की जा रही है। खास बात है कि ग्रे मार्केट से भी इस आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें