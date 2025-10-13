और उछला LG इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का GMP, हर शेयर पर 426 रुपये फायदा, कल इस प्राइस पर हो सकती है लिस्टिंग

Language
    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इस पब्लिक इश्यू के शेयरों का जीएमपी 426 रुपये पर पहुंच गया है यानी लिस्टिंग के दिन हर शेयर पर 426 रुपये का फायदा हो सकता है। ऐसे में कंपनी के शेयर 1566 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 14 अक्टूबर को लिस्ट होने जा रहा है।

    नई दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Electronics IPO Listing) के शेयर कल, 14 अक्तूबर को लिस्ट होने जा रहा है, जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट मिला है, वे लोग लिस्टिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं। दरअसल, एलजी के पब्लिक इश्यू को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इसे 4.50 लाख करोड़ रुपये की बिड मिली। ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग धमाकेदार रहने की उम्मीद की जा रही है। खास बात है कि ग्रे मार्केट से भी इस आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं।

    investorgain की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों का जीएमपी 426 रुपये पर पहुंच गया है यानी लिस्टिंग के दिन हर शेयर पर 426 रुपये का फायदा हो सकता है।

    किस भाव पर लिस्टिंग की उम्मीद

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 426 रुपये चल रहा है। ऐसे में यह इश्यू 38 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1080 से ₹1140 प्रति शेयर था। ऐसे में कंपनी के शेयर 1566 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। हालांकि, ग्रे मार्केट प्राइस सिर्फ संभावनाओं पर आधारित होता है, इसे वास्तविक नहीं माना जाता है।

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 54.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। खास बात है कि कंपनी 7.13 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले, 385.36 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिली, जिनका कुल मूल्य ₹4,39,311.40 करोड़ था। 

    इस आईपीओ का इश्यू साइज़ ₹11,607.01 करोड़ था, जिसमें 10.18 करोड़ शेयरों का पूर्णतः ऑफर-फॉर-सेल इश्यू शामिल है। खास बात है कि इसके लिए आईपीओ को करीब 4.50 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)