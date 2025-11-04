Language
    Lenskart IPO का आखिरी दिन, अब तक कितना भरा यह इश्यू, जानिए क्या है लेटेस्ट GMP

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    Lenskart IPO: लेंसकार्ट का आईपीओ अब तक ढाई गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है और अलग-अलग कैटेगरीज में इसे निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस पब्लिक इश्यू के जरिए कंपनी बाजार से 7278 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। हालांकि, 7278 करोड़ के इस आईपीओ को दोगुना से ज्यादा बोलियां मिल चुकी है। 

    नई दिल्ली। लेंसकार्ट के आईपीओ (Lenskart IPO last day) का आज आखिरी दिन है और इस इश्यू पर निवेशक दांव लगा रहे हैं। 31 अक्तूबर को ओपन हुआ यह आईपीओ अब तक ढाई गुना सब्सक्राइब हो चुका है और इसका जीएमपी भी लगातार स्थिर है। इस पब्लिक इश्यू के जरिए कंपनी बाजार से 7278 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। हालांकि, 7278 करोड़ के इस आईपीओ को दोगुना से ज्यादा बोलियां मिल चुकी है। अगर आप भी इस इश्यू में पैसा लगाना चाहते हैं तो इस आईपीओ को अब तक अलग-अलग कैटेगरी में मिले इन्वेस्टर्स के रिस्पॉन्स और लेटेस्ट जीएमपी के बारे में जरूर जान लें।

    लेंसकार्ट का आईपीओ साइज 7,278 करोड़ रुपये है और इसमें 2,150 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू व 5,128 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है। आईपीओ का अलॉटमेंट 6 नवंबर को होने की उम्मीद है और शेयर 10 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर इसके लिस्ट होने की संभावना है।

    लेंसकार्ट आईपीओ का लेटेस्ट GMP

    investorgain की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, लेंसकार्ट आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट 14.43 फीसदी है यानी कंपनी के शेयर 14 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ लिस्ट हो सकते हैं और प्रति शेयर पर 58 रुपये का फायदा हो सकता है। याद रखें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है।

    लेंसकार्ट आईपीओ सब्सक्रिप्श डिटेल

    लेंसकार्ट का आईपीओ अब तक ढाई गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है और अलग-अलग कैटेगरीज में इसे निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) से इस आईपीओ को 8,88,50,024 शेयरों के लिए बोलियां मिली, जबकि रिजर्व शेयर 5,42,01,608 थे। ऐसे में क्यूआईबी कैटेगरी में इसे 1.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसके अलावा, नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह इश्यू 3.19 गुना सब्सक्राइब हुआ।

    वहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से लेंसकार्ट के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और यह करीब 4 गुना तक सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ को 1,80,67,202 शेयरों के ऑफर के मुकाबले 7,14,40,488 शेयरों की बोलियां मिली है।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)