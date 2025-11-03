Language
    IPO News: इस आईपीओ में निवेश करने का आखिरी दिन, कितना मिला सब्सक्रिप्शन; फायदा मिलेगा या डूब जाएंगे पैसे?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:06 PM (IST)

    IPO GMP: आज 3 नवंबर, सोमवार को Studds Accessories IPO में निवेश करने का आखिरी दिन है। इस आईपीओ ने 30 अक्टूबर को प्राइमरी मार्केट में एंट्री ली थी। ये एक मेनबोर्ड कैटेगरी का आईपीओ (IPO News) है। इस आईपीओ में रिटेल निवेशकों की खास रुचि देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ से निवेशकों को लाभ मिलेगा या नहीं?

    नई दिल्ली। Studds Accessories IPO में निवेश करने का आखिरी दिन है। ये आईपीओ (IPO News) 30 अक्टूबर को खुला था। इस आईपीओ को सबसे ज्यादा प्यार नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मिला है। वहीं रिटेल निवेशकों की भी इसमें खास रुचि रही।  

    आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस आईपीओ को खरीदने के लिए किसने कितनी बोली लगाई है?

    कितना मिला सब्सक्रिप्शन?

    इस आईपीओ को सबसे ज्यादा प्यार नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (Non Institutional Investors) से मिला है। इसका सब्सक्रिप्शन 26.17 गुना हो गया है। वहीं रिटेल निवेशक का सब्सक्रिप्शन 11.09 गुना हुआ है। हालांकि इसमें ये गौर करने वाली बात है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Qualified Institutional Buyers) का सब्सक्रिप्शन 1.97 गुना ही भरा है। 

    विदेशी निवेशकों ने भी इसमें खास रुचि नहीं दिखाई है। एफआईआई से अब तक 1725 शेयर्स खरीदने के लिए आवेदन दिया गया है। 

    GMP क्या कर रहा है इशारा?

    ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का जीएमपी (IPO GMP) 65 रुपये चल रहा है। इस आईपीओ से 11.11 फीसदी मुनाफा हो सकता है। अब तक इसके प्रीमियम ने 85 रुपये प्रति शेयर का हाई रिकॉर्ड और 53 रुपये प्रति शेयर का लो रिकॉर्ड बनाया है। मौजूदा समय में चल रहे जीएमपी के हिसाब से इसका लिस्टिंग प्राइस 670 रुपये प्रति शेयर हो सकता है। 

    कितना प्राइस बैंड?

    इस आईपीओ का प्राइस बैंड 557 रुपये से 585 रुपये प्रति शेयर है। 

    कितना है लॉट साइज?

    इस आईपीओ को खरीदने के लिए न्यूनतम 25 शेयर्स खरीदने होंगे। इस आईपीओ को खरीदने के लिए न्यूनतम 14,625 रुपये निवेश करने होंगे।   

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    आप अपने आईपीओ से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"