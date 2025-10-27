Upcoming IPOs: तिजोरी के पैसे निकालने की आ गई बारी, आ रहे हैं Groww से लेकर lenskart तक के इन बड़ी कंपनियों के आईपीओ, देखें हर डिटेल 

नई दिल्ली। आज आप सिर्फ शेयर्स से नहीं, बल्कि आईपीओ में भी लोग बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं। आईपीओ एक तरह से शेयर ही है। कोई भी कंपनी शेयर बाजार एंट्री लेने से पहले प्राइमरी मार्केट में प्रवेश करते हैं। प्राइमरी मार्केट में आप कंपनी के शेयर्स आईपीओ के जरिए खरीदते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राइमरी मार्केट अभी तो सुनसानी है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। प्राइमरी मार्केट में जल्द ही एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनियों की एंट्री (Upcoming IPOs) होने वाली है। आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं।

लेंसकार्ट आईपीओ (Lenskart IPO) ये आईपीओ जल्द ही प्राइमरी मार्केट में अपनी एंट्री ले सकता है। इसका लॉट साइज 37 शेयर्स का है। लेंसकार्ट ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये रखा है। इसका इश्यू साइज 7278 करोड़ रुपये का है। इसे खरीदने के लिए आपको कम से कम 14,134 रुपये लगाने होंगे।