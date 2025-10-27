Upcoming IPOs: तिजोरी के पैसे निकालने की आ गई बारी, आ रहे हैं Groww से लेकर lenskart तक के इन बड़ी कंपनियों के आईपीओ, देखें हर डिटेल
आज लोग शेयर्स के साथ-साथ बढ़-चढ़कर आईपीओ में भी निवेश कर रहे हैं। कोई भी कंपनी शेयर बाजार एंट्री लेने से पहले प्राइमरी मार्केट में प्रवेश करते हैं। प्राइमरी मार्केट में निवेशक आईपीओ के जरिए शेयर खरीदते हैं। प्राइमरी मार्केट में जल्द कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ (Upcoming IPOs) आने वाले हैं। आइए इनके बारे हर एक डिटेल जानते हैं।
नई दिल्ली। आज आप सिर्फ शेयर्स से नहीं, बल्कि आईपीओ में भी लोग बढ़-चढ़कर निवेश कर रहे हैं। आईपीओ एक तरह से शेयर ही है। कोई भी कंपनी शेयर बाजार एंट्री लेने से पहले प्राइमरी मार्केट में प्रवेश करते हैं। प्राइमरी मार्केट में आप कंपनी के शेयर्स आईपीओ के जरिए खरीदते हैं।
प्राइमरी मार्केट अभी तो सुनसानी है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। प्राइमरी मार्केट में जल्द ही एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनियों की एंट्री (Upcoming IPOs) होने वाली है। आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं।
लेंसकार्ट आईपीओ (Lenskart IPO)
ये आईपीओ जल्द ही प्राइमरी मार्केट में अपनी एंट्री ले सकता है। इसका लॉट साइज 37 शेयर्स का है। लेंसकार्ट ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये रखा है। इसका इश्यू साइज 7278 करोड़ रुपये का है। इसे खरीदने के लिए आपको कम से कम 14,134 रुपये लगाने होंगे।
ग्रो आईपीओ (Groww IPO)
कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 10,600 रुपये मिलियन के फ्रेश इश्यू और 574,190,754 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के तहत जारी करने वाली है।
यह भी पढ़ें:- Orkla India IPO इस तारीख को लेगा ग्रैंड एंट्री, जीएमपी दे रहा है ग्रीन सिग्नल; क्या आपको निवेश करना चाहिए?
ओर्कला आईपीओ (Orkla IPO)
ये आईपीओ प्राइमरी मार्केट में 29 अक्टूबर को एंट्री ले सकता है। इसमें आप 31 अक्टूबर 2025 तक निवेश कर सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको कम से कम 13,900 रुपये निवेश करने होंगे। इस आईपीओ का लॉट साइज 20 शेयर्स का रहने वाला है।
कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपये से 730 रुपये रखा है। इसका इश्यू साइज 1667.54 करोड़ रुपये का है।
ओयो आईपीओ (OYO IPO)
इस आईपीओ के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इसका इश्यू साइज 8430.00 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा बजाज एनर्जी भी जल्द अपना आईपीओ ला सकती है। कंपनी के द्वारा DRHP जारी कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।