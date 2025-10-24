Orkla India IPO इस तारीख को लेगा ग्रैंड एंट्री, जीएमपी दे रहा है ग्रीन सिग्नल; क्या आपको निवेश करना चाहिए?
IPO News: भारत के FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनी ओर्कला इंडिया (Orkla India IPO) ने अपना प्राइस बैंड जारी कर दिया है। इस कंपनी का आईपीओ जल्द प्राइमरी मार्केट में अपनी एंट्री ले सकता है। इस कंपनी ने एमटीआर और eastern जैसे फ्रूट ब्रांड बनाए हैं। जिसकी पहुंच आज भारत के हर घर तक है। एंट्री लेने से पहले ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम (IPO GMP) 70 रुपये चल रहा है।
पीटीआई, नई दिल्ली। एमटीआर और eastern जैसे फ्रूट ब्रांड के प्रोडक्ट का उपयोग आज देश के हर घर में इस्तेमाल होता है। इनकी ही पैरेंट कंपनी ओर्कला इंडिया (Orkla India IPO) जल्द ही प्राइमरी मार्केट में अपनी एंट्री लेने वाला है।
कंपनी ने शुक्रवार को अपना प्राइस बैंड भी फिक्स कर लिया था। कंपनी का मानना है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद उसकी वैल्यूशन 10 हजार करोड़ रुपये हो सकती है। ये बात ध्यान देने वाली है कि कंपनी अपने आईपीओ के जरिए केवल ऑफर फॉर सेल के तहत ही शेयर्स जारी करने जा रही है।
आईपीओ के बारे में डिटेल में जानने से पहले इसका जीएमपी देख लेते हैं।
Orkla India GMP: कितना है जीएमपी?
24 अक्टूबर, शुक्रवार को Orkla India के आईपीओ का जीएमपी 70 रुपये चल रहा है। इस आईपीओ से 9.59 फीसदी का मुनाफा हो सकता है। जीएमपी को देखते हुए ये 750 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हो सकता है। अब आईपीओ की कुछ महत्वपूर्ण बेसिक डिटेल देख लेते हैं।
Orkla India IPO बेसिक डिटेल्स
कितना है प्राइस बैंड?
कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 695 रुपये से 730 रुपये रखा है।
क्या है इश्यू साइज?
इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि इस आईपीओ के तहत केवल ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर्स इश्यू होंगे। इसमें फ्रेश इश्यू नहीं है। क्योंकि शेयर्स ऑफर फॉर सेल के तहत जारी होंगे, इसलिए पब्लिक से मिलने वाले पैसे कंपनी को नहीं, स्टेकहोल्डर्स को मिलेंगे।
ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी 2.28 करोड़ इक्विटी शेयर्स जारी करने वाली है। इनकी कुल कीमत 1667 करोड़ रुपये है।
क्या है इश्यू स्टकचर?
कंपनी के आधा से ज्यादा शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Qualified Institutional Buyers) के लिए रिजर्व हैं। वहीं 35 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है। इसके अलावा बाकी के शेयर्स नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Non-Qualified Institutional Buyers) के लिए है।
पब्लिक इश्यू कब होगा?
इस आईपीओ में आप 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच निवेश कर सकते हैं। वहीं 5 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है।
कितना होगा वैल्यूएशन?
आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 10 हजार करोड़ रुपये तक जा सकती है।
कौन से स्टेकहोल्डर्स को मिलेगा पैसा?
ऑफर फॉर सेल के तहत ओर्कला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और शेयरहोल्डर्स नवास मीरान और फिरोज मीरान अपने शेयर बेच रहे हैं।
मौजूदा समय में ओर्कला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और नॉर्वेजियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के पास कंपनी की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि नवास मीरान और फिरोज मीरान के पास कंपनी की 5-5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कंपनी क्या काम करती है?
ओर्कला इंडिया पहले एमटीआर फूड्स के नाम से जाना जाता था। ये अलग-अलग तरह के फूड प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मसाले, रेडी-टू-ईट और ब्रेकफास्ट मिक्स इत्यादि। इस कंपनी के ब्रांड जैसे एमटीआर, रसोई मैजिक और Eastern देशभर में प्रसिद्ध है।
