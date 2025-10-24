IPO News: 115 रुपये GMP वाले आईपीओ की हुई शानदार लिस्टिंग, कमाई गिनते-गिनते थक गए निवेशक

नई दिल्ली। टाटा कैपिटल और एलजी आईपीओ की लिस्टिंग को काफी समय हो गया है, लेकिन अभी भी लोग इसके बारे में बात करते हुए नहीं थक रहे। इस बीच ग्रेनाइट निकालने वाली कंपनी Midwest ने अपना आईपीओ जारी किया।

ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी (IPO GMP) पहले से ही धूम मचा रहा था। लिस्टिंग से पहले आज सुबह 8.43 बजे इसका जीएमपी 115 रुपये चल रहा था। आइए जानते हैं कि अपने जीएमपी जैसे ये लिस्टिंग में प्रदर्शन कर पाया या नहीं। वहीं इसका शेयर प्राइस (Midwest Share Price क्या चल रहा है।

कितने पर हुई लिस्टिंग? मिडवेस्ट आईपीओ की लिस्टिंग 100 रुपये प्रति शेयर के मुनाफे पर हुई है। इसमें मिलने वाला मुनाफा इसके ग्रे मार्केट में चल रहे प्रीमियम जितना है। इसका इश्यू प्राइस 1065 रुपये प्रति शेयर का था। वहीं ये 1165 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को 9.39 फीसदी का मुनाफा मिला है।

कितना रहा रेवेन्यू? कंपनी का साल 2024-25 में नेट प्रॉफिट 33 फीसदी बढ़कर 133.3 करोड़ रुपये रहा। वहीं इसका रेवेन्यू 626.2 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2023 से 2025 तक कंपनी के रेवेन्यू का CAGR 11.63 फीसदी रहा। EBITDA 38.47 फीसदी और पेट 40.53 फीसदी है।

ये कंपनी मुख्य 4 दशकों से ग्रेनाइट को निकालने और प्रोसेसिंग का काम करती है। वहीं कंपनी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ग्रेनाइट के बिजनेस में भारत में उसका 62 फीसदी योगदान है। Midwest IPO बेसिक डिटेल्स कितने शेयर्स हुए इश्यू? इस आईपीओ के तहत 250 करोड़ के फ्रेश इश्यू और 201 करोड़ के ऑफर फॉर सेल जारी किया जाएगा। कितना होगा प्राइस बैंड? इसका प्राइस बैंड 1014 रुपये से लेकर 1065 रुपये तक का है। कितना है लॉट साइज? इसका लॉट साइज 14 इक्विटी शेयर्स का है। (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)