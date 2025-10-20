आज है दीपावली तो क्यों खुला है शेयर मार्केट, बैंक है बंद लेकिन RBL Bank के शेयरों में आई तूफानी तेजी
आज दिवाली के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद हैं, पर शेयर बाजार खुला है। अमीरात एनबीडी द्वारा हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा के बाद आरबीएल बैंक के शेयर 7.51% तक बढ़ गए। मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी, जिसे दिवाली पर शुभ माना जाता है। 20 और 21 अक्टूबर को विभिन्न शहरों में बैंक बंद रहेंगे। एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदेगा।
नई दिल्ली। RBL Bank Share: आज 20 अक्टूबर है। आज के दिन देश के अधिकतर राज्यों में दीपावली का त्योहार (happy diwali) मनाया जा रहा है। यही कारण है कि अधिकतर राज्यों में बैंक बंद हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां दीवाली की छुट्टी 21 अक्टूबर है। ऐसे में कुछ राज्यों में बैंक की छुट्टी सोमवार यानी 20 अक्टूबर तो कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को है। वहीं, दूसरी ओर आज शेयर बाजार यानी BSE और NSE भी ओपन है। दोनो ही एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग हो रही है। अब ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आज जब एक ओर दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है तो शेयर मार्केट क्यों खुला है। इतना ही नहीं बैंक बंद (Diwali bank holidays) हैं लेकिन अमीरात एनबीडी द्वारा हिस्सेदारी अधिग्रहण की घोषणा और उसके बाद खुली पेशकश के बाद निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक के शेयर 7.51% से अधिक उछलकर 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। आज इसके शेयर 324.50 रुपये के स्तर तक गए।
पहले जानें क्यों खुला है शेयर बाजार
आज शेयर बाजार खुला (diwali stock market holiday) है। इसके पीछे का कारण यह है कि शेयर बाजार में दीपावली की छुट्टी 21 अक्टूबर को है। यानी मंगलवार को ही मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। NSE के हॉलिडे कैलेंडर में लिखा, "21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण ट्रेडिंग छुट्टी रहेगी। इसी दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।"
मुहूर्त ट्रेडिंग भारत में व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक जानी-मानी रस्म है। दिवाली के दिन शेयरों में निवेश के लिए यह एक घंटे का समय शुभ माना जाता है। स्टॉक एक्सचेंज हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग का समय निर्धारित करता है। इस वर्ष मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading Timing) कल, 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे के बीच होगी।
इस मान्यता के अनुसार, जो लोग इस एक घंटे के दौरान ट्रेडिंग करते हैं, उनके पूरे साल धन कमाने और समृद्धि प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। आमतौर पर, यह समय दिवाली की शाम को पड़ता है, और ज्यादातर लोग देवी लक्ष्मी की आराधना के प्रतीक के रूप में शेयर खरीदना पसंद करते हैं।
21 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक
diwali bank holidays: सोमवार, 20 अक्टूबर को दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के लिए अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंक बंद रहेंगे।
वहीं, 21 अक्टूबर मंगलवार को दिवाली अमावस्या, दीपावली और गोवर्धन पूजा के लिए बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, रायपुर और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
RBL Bank के शेयर बने रॉकेट
18 अक्टूबर, 2025 को, RBL Bank ने घोषणा की कि एमिरेट्स एनबीडी प्रेफरेंशियल इश्यू और ओपन ऑफर के माध्यम से 60% तक इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करेगा। इस निवेश का मूल्य ₹280 प्रति शेयर के हिसाब से ₹26,853 करोड़ है। 26,850 करोड़ रुपये (3 बिलियन डॉलर) का यह सौदा भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।
इस निवेश के तहत, एमिरेट्स एनबीडी, ₹280 प्रति शेयर के भाव पर आरबीएल बैंक में 60% हिस्सेदारी एक प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए हासिल करेगी। इस लेनदेन के हिस्से के रूप में, एमिरेट्स एनबीडी सेबी के अधिग्रहण विनियमों के अनुसार, आरबीएल बैंक के सार्वजनिक शेयरधारकों से 26% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक अनिवार्य खुली पेशकश भी करेगा।
एमके ग्लोबल के विश्लेषकों के अनुसार, इस लेनदेन से आरबीएल की कुल संपत्ति ~ 450 बिलियन (वर्तमान में ~ 160 बिलियन) और पूंजी स्तर (सीईटी 1 से 39% 13.5% से) बढ़ जाएगी, साथ ही ईएनबीडी की वर्तमान भारत शाखाओं के समामेलन को भी ध्यान में रखा जाएगा।
ब्रोकरेज ने कहा कि इस बड़ी पूंजी से आरबीएल (RBL Bank Share) के एलटी सीओएफ में सार्थक सुधार होगा, जबकि सुरक्षित खुदरा और कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों के माध्यम से जैविक विकास के लिए गति राजमार्ग खुल जाएगा, जिससे आरओए के साथ-साथ संभावित अकार्बनिक अधिग्रहण को बढ़ावा मिलेगा।
