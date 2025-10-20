आज है दीपावली तो क्यों खुला है शेयर मार्केट, बैंक है बंद लेकिन RBL Bank के शेयरों में आई तूफानी तेजी

नई दिल्ली। RBL Bank Share: आज 20 अक्टूबर है। आज के दिन देश के अधिकतर राज्यों में दीपावली का त्योहार (happy diwali) मनाया जा रहा है। यही कारण है कि अधिकतर राज्यों में बैंक बंद हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां दीवाली की छुट्टी 21 अक्टूबर है। ऐसे में कुछ राज्यों में बैंक की छुट्टी सोमवार यानी 20 अक्टूबर तो कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को है। वहीं, दूसरी ओर आज शेयर बाजार यानी BSE और NSE भी ओपन है। दोनो ही एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग हो रही है। अब ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आज जब एक ओर दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है तो शेयर मार्केट क्यों खुला है। इतना ही नहीं बैंक बंद (Diwali bank holidays) हैं लेकिन अमीरात एनबीडी द्वारा हिस्सेदारी अधिग्रहण की घोषणा और उसके बाद खुली पेशकश के बाद निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक के शेयर 7.51% से अधिक उछलकर 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। आज इसके शेयर 324.50 रुपये के स्तर तक गए।

पहले जानें क्यों खुला है शेयर बाजार आज शेयर बाजार खुला (diwali stock market holiday) है। इसके पीछे का कारण यह है कि शेयर बाजार में दीपावली की छुट्टी 21 अक्टूबर को है। यानी मंगलवार को ही मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। NSE के हॉलिडे कैलेंडर में लिखा, "21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण ट्रेडिंग छुट्टी रहेगी। इसी दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।"



मुहूर्त ट्रेडिंग भारत में व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक जानी-मानी रस्म है। दिवाली के दिन शेयरों में निवेश के लिए यह एक घंटे का समय शुभ माना जाता है। स्टॉक एक्सचेंज हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग का समय निर्धारित करता है। इस वर्ष मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading Timing) कल, 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे के बीच होगी।



इस मान्यता के अनुसार, जो लोग इस एक घंटे के दौरान ट्रेडिंग करते हैं, उनके पूरे साल धन कमाने और समृद्धि प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। आमतौर पर, यह समय दिवाली की शाम को पड़ता है, और ज्यादातर लोग देवी लक्ष्मी की आराधना के प्रतीक के रूप में शेयर खरीदना पसंद करते हैं।