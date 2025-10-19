क्या कल दीवाली के दिन सोमवार को बैंक खुलेंगे? 20 अक्टूबर को बैंक बंद हैं या नहीं

नई दिल्ली। अधिकांश राज्यों में बैंक 20 अक्टूबर को दीवाली (Diwali 2025 Bank Holiday) के अवसर पर अवकाश रखेंगे। दीवाली रोशनी, प्रार्थना, मिठाइयों और पारिवारिक समारोहों के साथ मनाया जाता है। दीवाली से पहले, धनतेरस मनाया जाता है, जो सप्ताह भर चलने वाले त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान, कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रीय कैलेंडर के अनुसार कई छुट्टियों की घोषणा करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीवाली के दौरान, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बैंक बंद (is tomorrow Bank Holiday) रहेंगे। हालांकि, क्षेत्रीय कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, दीवाली के त्योहार के समापन पर मनाया जाने वाला भाई दूज का त्योहार मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसलिए, इस दिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

20 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी RBI के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 20 अक्टूबर को दीवाली (दीपावली), नरक चतुर्दशी और काली पूजा के कारण अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कैलेंडर के अनुसार, मणिपुर, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस दिन बैंक अवकाश रहेगा।