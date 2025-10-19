क्या कल दीवाली के दिन सोमवार को बैंक खुलेंगे? 20 अक्टूबर को बैंक बंद हैं या नहीं
इस वर्ष दीवाली (Diwali 2025 Bank Holiday) के अवसर पर छुट्टी को लेकर बड़ी दुविधा की स्थिति बन रही है। किसी को लग रहा है कि 20 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे तो कोई 21 अक्टूबर को बैंक हॉलिडे मान रहा है। ऐसे में आरबीआई के अनुसार, दीवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के कारण यह अवकाश कब रहेगा (is tomorrow Bank Holiday) यह जानना जरूरी हो गया है। तो चलिए आपके शहर, राज्य में कब हॉलिडे जानते हैं।
नई दिल्ली। अधिकांश राज्यों में बैंक 20 अक्टूबर को दीवाली (Diwali 2025 Bank Holiday) के अवसर पर अवकाश रखेंगे। दीवाली रोशनी, प्रार्थना, मिठाइयों और पारिवारिक समारोहों के साथ मनाया जाता है। दीवाली से पहले, धनतेरस मनाया जाता है, जो सप्ताह भर चलने वाले त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान, कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रीय कैलेंडर के अनुसार कई छुट्टियों की घोषणा करते हैं।
दीवाली के दौरान, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बैंक बंद (is tomorrow Bank Holiday) रहेंगे। हालांकि, क्षेत्रीय कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, दीवाली के त्योहार के समापन पर मनाया जाने वाला भाई दूज का त्योहार मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसलिए, इस दिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
20 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी
RBI के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 20 अक्टूबर को दीवाली (दीपावली), नरक चतुर्दशी और काली पूजा के कारण अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कैलेंडर के अनुसार, मणिपुर, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस दिन बैंक अवकाश रहेगा।
महाराष्ट्र ने 21 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी घोषित की है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और मणिपुर जैसे राज्य भी दीवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन) और गोवर्धन पूजा के कारण इस दिन छुट्टी रखेंगे।
इसी प्रकार, कुछ राज्यों में 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश रहेगा, जिसके कारण चुनिंदा क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे।
दीवाली बैंक अवकाश 2025: किस राज्य में किस दिन बैंक हॉलिडे
20 अक्टूबर - मणिपुर, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में अवकाश
21 अक्टूबर - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर में अवकाश
22 अक्टूबर - गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान और यूपी में छुट्टी
23 अक्टूबर - गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में अवकाश
बैंकों ने शुक्रवार, 24 अक्टूबर को शाखाओं में कामकाज फिर शुरू करने की उम्मीद है। हालांकि, सप्ताहांत के कारण बैंक 25 अक्टूबर (शनिवार) और 26 अक्टूबर (रविवार) को बंद रहेंगे।
त्योहारों की छुट्टियों के कारण, दीवाली के सप्ताह में बैंक, स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार, त्योहारों और नियमित सप्ताहांत की बंदी के कारण अक्टूबर 2025 में 21 बैंक हॉलिडे हैं। दीवाली के सप्ताह में विभिन्न राज्यों में बैंक छह दिन बंद रहेंगे।
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा लें। छुट्टियों के दिनों में सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यूपीआई, एटीएम और नेट बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाएँ सामान्य रूप से चालू रहेंगी।
