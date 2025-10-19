क्या कल दीवाली के दिन 20 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद रहेगा? BSE-NSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं

नई दिल्ली। काफी अटकलों के बाद, हिंदू विद्वानों और पंडितों ने इस साल दीवाली 20 अक्टूबर को मनाए जाने की पुष्टि की है। कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि इसी दिन पड़ रही है। ऐसे में भारत के अधिकांश हिस्सों में 20 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस, बैंक और अन्य सार्वजनिक संस्थान बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में दीवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इसका मतलब यह भी है कि मुंबई स्थित भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), 20 अक्टूबर की बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी मनाएंगे।

NSE ने अपने हॉलिडे कैलेंडर में लिखा है कि, "21 अक्टूबर, मंगलवार को दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा। उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।" इसके अलावा, 22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा के अवसर पर भी ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया गया है। यह त्योहार राजा बलि के पृथ्वी पर लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। इन लगातार छुट्टियों के कारण भारत में शेयर बाजारों में त्योहारी अवकाश बढ़ जाएगा।

दीवाली मुहूर्त ट्रेडिंग समय BSE और NSE के जारी परिपत्र के अनुसार, इस वर्ष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच होगा। यह विशेष, एक घंटे की ट्रेडिंग विंडो दीवाली और नए हिंदू वित्तीय वर्ष, विक्रम संवत 2082 की शुरुआत के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है।