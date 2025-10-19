फर्जी पेपर और बोनस शेयर का लालच... 22 साल के लड़के ने किया 36 करोड़ का SME IPO फ्रॉड! SEBI ने कसी नकेल
शेयर बाजार में 22 साल के लड़के ने SME IPO के जरिए 36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। निर्माण एग्री जेनेटिक्स के प्रमोटर प्रणव बागल ने आईपीओ से जुटाए धन का बड़ा हिस्सा फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया। सेबी ने कंपनी और प्रमोटर पर प्रतिबंध लगा दिया है और मामले की जांच जारी है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार की दुनिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सिर्फ 22 साल के लड़के ने SME IPO के जरिए निवेशकों को 36 करोड़ रुपये का झांसा दे दिया! मामला निर्माण एग्री जेनेटिक्स (Nirman Agri Genetics Limited) नाम की कंपनी से जुड़ा है, जिसके प्रमोटर प्रणव बागल (Pranav Kailas Bagal) हैं।
SEBI की हालिया जांच में ये खुलासा हुआ है कि कंपनी ने IPO से जुटाए लगभग 20 करोड़ रुपये में से 93% पैसा फर्जी या संदिग्ध कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया। यानी जो पैसा कंपनी के बिजनेस में लगना चाहिए था, वो सीधा प्रमोटर और उनके परिवार के खातों में पहुंच गया।
फर्जी वेंडर और झूठे कागजात
SEBI की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने चार फर्जी वेंडर दिखाए। इनके नाम पर 12.14 करोड़ रुपये भेजे गए थे। लेकिन जांच में पाया गया कि इन कंपनियों का न कोई ठिकाना था, न ही असली बिजनेस। यहां तक कि जान्हवी ट्रेडर (Janvi Trader) नाम की एक फर्म ने तो नकली दस्तावेज इस्तेमाल किए थे।
NSE की साइट विजिट रिपोर्ट में भी साफ कहा गया कि जिन एड्रेस पर कंपनी दावा कर रही थी कि उसका काम चल रहा है, वहां कुछ भी मौजूद नहीं था।
प्रमोटर ने खुद के शेयर बेचकर कमाए 16 करोड़
SEBI ने पाया कि कंपनी के प्रमोटर प्रणव बागल ने सितंबर 2025 में करीब 8.6 लाख शेयर बेचकर 16 करोड़ रुपये कमाए। वो भी ऐसे समय में जब कंपनी की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ थी। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2023 में प्रमोटर की हिस्सेदारी 65.59% थी जो सितंबर 2025 तक घटकर सिर्फ 44.33% रह गई।
|तारीख
|शेयर
|कीमत (₹)
|कुल रकम (₹)
|15 सितंबर 2025
|1,05,000
|172.45
|1.81 करोड़
|16 सितंबर 2025
|1,74,900
|181.05
|3.16 करोड़
|19 सितंबर 2025
|1,70,400
|209.55
|3.57 करोड़
|23 सितंबर 2025
|1,50,000
|231
|3.46 करोड़
|अन्य तारीख पर
|2,60,400
|156.27 (औसत)
|4.06 करोड़
|कुल
|8,60,700
|16.08 करोड़
बोनस शेयर और स्प्लिट की चाल
इतना ही नहीं कंपनी ने हाल ही में 1:10 बोनस शेयर और 1:10 स्टॉक स्प्लिट का एलान भी किया था। SEBI का मानना है कि ये चाल सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाने और पब्लिक निवेशकों को फंसाने के लिए चली गई थी। इसके अलावा कंपनी ने AGM में अपना नाम बदलकर 'Agriicare Life Crop Ltd.' रखने का भी प्रस्ताव पास किया था। यह SEBI के मुताबिक निवेशकों को भ्रमित करने की कोशिश थी।
SEBI ने क्या एक्शन लिया?
SEBI ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी और उसके प्रमोटर प्रणव बागल पर बड़ा बैन लगाया है। कंपनी अब सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी गतिविधि नहीं कर सकेगी। बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट और नाम बदलने की प्रक्रिया तुरंत रोक दी गई है। वहीं प्रणव बागल को शेयर खरीदने-बेचने से पूरी तरह रोका गया है। अब SEBI इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है, और बागल को 21 दिनों में जवाब देने का मौका दिया गया है।
