Bank Holiday on Diwali: 20 या 21 किस दिन होगी आपके शहर में दिवाली की छुट्टी; देखें हॉलिडे लिस्ट 

नई दिल्ली। दिवाली आने में बस कुछ दिनों का वक्त रह गया है। इस बार लोगों के मन में दिवाली की तारीख को लेकर उलझन है। कुछ लोग दिवाली 20 अक्टूबर, सोमवार को मना रहे हैं। वहीं कुछ इसे 21 अक्टूबर, मंगलवार को सेलिब्रेट कर रहे हैं।

दिवाली की तारीख के साथ लोगों के मन में इस बात को लेकर भी उलझन है कि इस बार बैंकों में दिवाली की छुट्टी कब होगी। चलिए आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 20 या 21 अक्टूबर आपके शहर में दिवाली की छुट्टी कब है?

आपके शहर में कब है छुट्टी? आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 20 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी के कारण कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि कुछ शहरों में 21 अक्टूबर को भी दिवाली के कारण छुट्टी रहेगी। चलिए जानते हैं कि आपके शहर में दिवाली के कारण बैंक कब बंद रहेंगे?

20 अक्टूबर को कहां-कहां खुले रहेंगे बैंक आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 20 अक्टूबर को दिवाली के कारण ज्यादातर शहरों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस दिन कुछ शहरों में बैंक सामान्य तौर पर काम करेंगे। इनमें इंफाल, गंगटोक, पटना, बेलापुर, जम्मू, श्रीनगर, नागपुर, भुवनेश्वर और मुंबई इत्यादि शामिल हैं।