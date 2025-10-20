PM Kisan Yojana: आज किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार? दीपावली पर 21वीं किस्त आएगी या नहीं; चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana 21st Installement: आज देश के अधिकतर हिस्सों में दीपों का पर्व दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर हर एक भारतीय के मन में खुशी और उल्लास का माहौल है। दीपों के इस त्योहार पर किसान भाइयों को इंतजार है कि क्या उनके खाते में आज 2-2 हजार रुपये क्रेडिट होंगे। दरअसल, किसान भाइयों को PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त का इंतजार है।

इससे पहले किसानों को आस थी कि शायद धनतेरस के दिन उनके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन उस दिन उनके खाते में 21वीं किस्त का पैसा नहीं आया था। ऐसे में यह इंतजार आज यानी दीपावली के मौके तक आ पहुंचा है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में दीपावली के पर्व पर 2-2 हजार भेजेगी? आइए जानते हैं कि आखिर लेटेस्ट स्टेटस क्या है?

PM Kisan Yojana 21st instalment: क्या है 21वीं किस्त पर लेटेस्ट स्टेटस पीएम किसान योजना: क्या दिवाली के दिन किसानों के खाते में 21वीं किस्त के 2000 रुपये आएंगे? दिवाली से पहले, देश भर के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार त्योहार से पहले 2,000 रुपये की अगली किस्त जारी कर देगी, जिससे उनके घरों में त्योहारी उत्साह और बढ़ जाएगा। हालांकि, अब ऐसा लग रहा है कि दिवाली पर किस्त जारी होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन सरकार किसी भी समय यह किस्त जारी कर सकती है।

भले ही मोदी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हमने ऐसा कई बार देखा है कि सरकार कई बार सीधे बिना बताए किसानों के खाते में पैसा भेजना के बाद सूचित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो देश के चार राज्यों पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों को सरकार ने 21वीं किस्त दे दी है। इन चार राज्यों में सरकार ने जब किस्त भेज दी तब सूचित किया। यानी जरूरी नहीं कि सरकार 1 हफ्ते या फिर कुछ दिन पहले सूचित ही करे। ऐसे में किसानों को एक उम्मीद है कि शायद आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को किसान योजना की 21वीं किस्त आ सकती है। हालांकि, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 21वीं किस्त आज ही आएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या है किसान योजना पर ताजा अपडेट्स वहीं, अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उसके मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में 21वीं किस्त का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि यह ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले हो सकता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें 6 और 11 नवंबर तय की गई है, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार इस दौरान पीएम-किसान योजना की नई किस्त जारी कर पाएगी। जानकारों के अनुसार, आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं का भुगतान जारी रह सकता है।



गौरतलब है कि केंद्र सरकार कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर चुकी है। 26 सितंबर, 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए किस्त जारी की थी। हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर इन राज्यों के किसानों को अग्रिम राहत प्रदान की गई थी। इसके बाद, 7 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी किस्त का लाभ मिला।

कैसे चेक करें PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त का स्टेटस? पीएम किसान में पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से भी संपर्क किया जा सकता है।

किसान अपनी beneficiary status निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं- आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट पर जाएँ।

लाभार्थी स्थिति पृष्ठ पर जाएं।

"लाभार्थी स्थिति" पर क्लिक करें।

अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें।

"डेटा प्राप्त करें" पर क्लिक करें।

लाभार्थी स्थिति देखें।

भुगतान स्थिति देखें।

जब सिस्टम आपके अनुरोध को संसाधित करेगा और आपके विवरण के लिए पीएम किसान डेटाबेस की जांच करेगा, तो आपकी लाभार्थी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। eKYC कैसे करें? PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त से पहले e-KYC होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आप तीन तरीकों से ई-केवाईसी करा सकते हैं।