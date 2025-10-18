टैरिफ को लेकर आ गया ट्रंप का नया फरमान, राहत के साथ किया बड़ा एलान; ट्रक और बस पर लगेगा इतना टैक्स
Trump Tariff: ट्रंप प्रशासन ने आयातित मध्यम और भारी ट्रकों और पुर्जों पर 25% टैरिफ लगाया है, जबकि बसों पर 10% शुल्क लगाया है। अमेरिकी वाहन निर्माताओं को टैरिफ में राहत दी गई है। फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले ने कहा कि ट्रंप के आदेश से अमेरिकी उत्पादन के लिए ऑटो पार्ट्स सस्ते हो जाएंगे। नए टैरिफ सभी श्रेणी 3 से कैटेगरी 8 तक के ट्रकों पर लागू होंगे।
नई दिल्ली। Trump Tariff: आज यानी 18 अक्टूबर शनिवार को भारत में धनतेरस का त्योहार है। इस मौके पर भारत में खुशियों की लहर है। आज के दिन सोना-चांदी से लेकर कीमती धातुएं को खरीदना शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर ट्रंप ने भी बड़ी राहत दी। ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से आयातित मध्यम और भारी ट्रकों और पुर्जों पर 25% टैरिफ लगाया, साथ ही बसों पर 10% शुल्क लगाया, जबकि अमेरिकी वाहन निर्माताओं के लिए टैरिफ में महत्वपूर्ण राहत दी।
आदेशों में कहा गया है कि ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य अधिक ऑटोमोबाइल उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करना है, लेकिन यह मेक्सिको के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो अमेरिका को मध्यम और भारी ट्रकों का सबसे बड़ा निर्यातक है।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 1 नवंबर से ट्रकों और बसों पर शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने पहले ट्रकों पर शुल्क लगाने की योजना की घोषणा की थी।
सस्ते होंगे ऑटो पार्ट्स
फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले ने कहा कि ट्रंप के आदेश से अमेरिकी उत्पादन के लिए ऑटो पार्ट्स सस्ते हो जाएंगे और बड़े ट्रकों पर नए आयात शुल्क आयात के साथ प्रतिस्पर्धा को समान स्तर पर लाने में मदद करेंगे। मई में, ट्रंप ने सालाना 460 अरब डॉलर से ज़्यादा मूल्य के वाहनों और ऑटो पार्ट्स के आयात पर 25% ऑटो टैरिफ लगाया था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ सहित कुछ देशों पर इन टैरिफ को कम करने के समझौते किए हैं।
ट्रंप के आदेश के तहत, वाहन निर्माता 2030 तक अमेरिका में असेंबल किए गए वाहनों के लिए सुझाए गए खुदरा मूल्य के 3.75% के बराबर क्रेडिट के पात्र होंगे, ताकि पुर्जों पर आयात शुल्क की भरपाई की जा सके। वह अमेरिकी इंजन उत्पादन और अमेरिकी मध्यम एवं भारी ट्रक उत्पादन के लिए 3.75% क्रेडिट भी बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका-कनाडा-मेक्सिको व्यापार समझौते के तहत राहत के योग्य ट्रक आयात शुल्कों से मुक्त होंगे, लेकिन बसों पर नहीं।
प्रशासन अमेरिका में यात्री वाहनों के साथ-साथ मध्यम और भारी शुल्क वाले ट्रकों के इंजन बनाने वाली कंपनियों के लिए एक अतिरिक्त रियायत भी बना रहा है, जो तैयार वाहनों के लिए मौजूदा ऑफसेट कार्यक्रम के अनुरूप होगा, लेकिन तुरंत प्रभावी नहीं होगा।
तीन कैटेगरी में लागू होंगे टैरिफ
नए टैरिफ सभी श्रेणी 3 से कैटेगरी 8 तक के ट्रकों पर लागू होंगे, जिनमें बड़े पिक-अप ट्रक, मूविंग ट्रक, कार्गो ट्रक, डंप ट्रक और 18-पहिया ट्रैक्टर शामिल हैं। ट्रंप ने पिछले महीने कहा था कि ये टैरिफ निर्माताओं को "अनुचित बाहरी प्रतिस्पर्धा" से बचाने के लिए हैं और इस कदम से पैकर के स्वामित्व वाली पीटरबिल्ट और केनवर्थ तथा डेमलर ट्रक के स्वामित्व वाली फ्रेटलाइनर जैसी कंपनियों को लाभ होगा।
