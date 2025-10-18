Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Silver Rate on Dhanteras: जिस चांदी में लगी थी आग, धनतेरस के मौके पर फिर गया पानी, एक झटके में इतनी हो गई सस्ती

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    Silver Rate on Dhanteras: धनतेरस के मौके पर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतें सोने से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थीं। शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 6% तक की गिरावट आई, जो पिछले छह महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Silver Rate on Dhanteras: जिस चांदी में लगी थी आग धनतेरस के मौके पर फिर गया पानी, एक झटके में इतनी हो गई सस्ती

    नई दिल्ली। Silver Rate on Dhanteras: सोने और चांदी की कीमतों में जारी तेजी ने लोगों का हाल बिगाड़ दिया है। पिछले कई दिनों से चांदी की रफ्तार से सोना (Gold Sivler Rate) से कहीं अधिक थी। लेकिन धनतेरस के मौके पर चांदी  की भागती कीमतों पर लगाम लग गई है। शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले छह महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है क्योंकि कीमती धातुओं ने अपनी हालिया तेजी से वापसी की है। दिन के अंत में चांदी में थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन यह 4.75% की गिरावट के साथ बंद होने की ओर अग्रसर थी। IBJA के अनुसार 17 अक्टूबर को चांदी 169230 रुपये प्रति किलो थी। वहीं, दिन में इसका भाव 171275 रुपये प्रति किलो था।

    यह गिरावट अमेरिकी क्रेडिट गुणवत्ता और चीन-अमेरिका व्यापार तनाव को लेकर चिंताओं के कम होने के कारण आई। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की टिप्पणियों ने व्यापार घर्षण को लेकर चिंताओं को कम करने में मदद की, जबकि क्षेत्रीय बैंकों के सकारात्मक नतीजों ने शेयर बाजार को स्थिर किया और बॉन्ड यील्ड को बढ़ाया। बढ़ती ब्याज दरें आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव डालती हैं, क्योंकि ये धातुएं ब्याज आय उत्पन्न नहीं करती हैं। शुक्रवार को चांदी में 4.24% की गिरावट दर्ज की गई। इसका उच्चतम स्तर $54.63 रहा और यह $51.86 के स्तर पर बंद हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Today Silver Rate in Your City: किस शहर में कितने में है चांदी

    किस शहर में कितने में है चांदी
    शहर 1000 ग्राम
    अगरतला ₹1,58,050
    आगरा ₹1,57,340
    अहमदाबाद ₹1,57,510
    आइजोल ₹1,57,930
    इलाहाबाद ₹1,57,340
    अमृतसर ₹1,57,300
    औरंगाबाद ₹1,57,300
    बैंगलोर ₹1,57,420
    बरेली ₹1,57,340
    बेलगाम ₹1,57,420
    भोपाल ₹1,57,470
    भुवनेश्वर ₹1,57,340
    चंडीगढ़ ₹1,57,300
    चेन्नई ₹1,57,760
    कोयंबटूर ₹1,57,760
    दमन ₹1,57,550
    देहरादून ₹1,57,380
    दिल्ली ₹1,57,030
    धनबाद ₹1,57,340
    दिसपुर ₹1,57,630
    फरीदाबाद ₹1,57,260
    गांधीनगर ₹1,57,510
    गंगटोक ₹1,58,130
    गाजियाबाद ₹1,57,340
    गुडगाँव ₹1,57,260
    गुवाहाटी ₹1,57,630
    ग्वालियर ₹1,57,470
    हावड़ा ₹1,57,090
    हुबली ₹1,57,420
    हैदराबाद ₹1,57,550
    इम्फाल ₹1,57,970
    इंदौर ₹1,57,470
    ईटानगर ₹1,57,760
    जबलपुर ₹1,57,470
    जयपुर ₹1,57,280
    जोधपुर ₹1,57,280
    कल्याण ₹1,57,300
    कानपुर ₹1,57,340
    केरल ₹1,57,780
    कोच्चि ₹1,57,780
    कोहिमा ₹1,58,010
    कोल्हापुर ₹1,57,300
    कोलकाता ₹1,57,090
    कोटा ₹1,57,280
    लक्षद्वीप ₹1,58,840
    लखनऊ ₹1,57,340
    लुधियाना ₹1,57,300
    मदुरै ₹1,57,760
    मंगलौर ₹1,57,420
    मणिपुर ₹1,57,970
    मेरठ ₹1,57,340
    मुंबई ₹1,57,300
    मैसूर ₹1,57,420
    नागपुर ₹1,57,300
    नासिक ₹1,57,300
    नोएडा ₹1,57,340
    ओडिशा ₹1,57,340
    पणजी ₹1,57,340
    पटना ₹1,57,220
    पुदुचेरी ₹1,57,860
    पुणे ₹1,57,300
    पंजाब ₹1,57,300
    रायपुर ₹1,57,240
    राजमुंदरी ₹1,57,550
    राजकोट ₹1,57,510
    रांची ₹1,57,340
    शिलांग ₹1,57,930
    सिल्वासा ₹1,57,550
    सोलापुर ₹1,57,300
    श्रीनगर ₹1,57,570
    सूरत ₹1,57,510
    थाइन ₹1,57,300
    तिरुवनंतपुरम ₹1,57,780
    त्रिशूर ₹1,57,780
    तिरुपति ₹1,57,550
    वडोदरा ₹1,57,510
    वाराणसी ₹1,57,340
    विजयवाड़ा ₹1,57,550
    विशाखापत्तनम ₹1,57,550

    यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana: क्या सूखी जाएगी किसानों की दिवाली या फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार? देखें 21वीं किस्त का अपडेट