    Gold Silver Price: धनतेरस पर झूमे सोने के भाव, 3600 रुपए हुआ महंगा, चांदी ने भी दिखाए तेवर; आज कितनी है कीमत?

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:29 AM (IST)

    Gold Silver Price on Dhanteras: आज धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। सोने की कीमत 3600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई, जबकि चांदी में भी 700 रुपये प्रति किलोग्राम तक की तेजी देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मांग और त्योहारी सीजन की खरीदारी के चलते कीमतों में यह वृद्धि हुई है।

    Hero Image

    आज धनतेरस पर सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला।

    नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: आज, धनतेरस है और इस मौके पर सोने के भाव झूम उठे। जहां सोना 3600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया तो वहीं चांदी ने भी तेवर दिखाए। चांदी में 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक की तेजी दर्ज हुई। मान्यता है कि धनतेरस के दिन की गई खरीदारी पूरे साल घर में बरकत लाती है। इसे लेकर माना जा रहा है कि आज बाजार गुलजार रहेंगे और लोग जमकर सोना-चांदी की खरीदारी करेंगे। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ती वैश्विक मांग और फेस्टिव सीजन की खरीदारी से धनतेरस पर सोने-चांदी के भाव बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है।

    MCX और IBJA पर आज क्या है सोने का भाव?

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 24 कैरेट वाला सोना (Gold Price Today) 1,25,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 312 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई। जबकि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलरी एसोसिएशन पर 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Rate Today) 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसमें 3627 रुपए का जबरदस्त उछाल देखने को मिला।

    पिछले दिन इसकी कीमत 1,27,247 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, दिल्ली में भी सोने के दामों में उछाल देखने को मिला। दिल्ली के सराफा बाजार में इसकी कीमत 1,32,930 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान इसकी कीमत 1,32920 रुपए थी। यानी आज प्रति 10 ग्राम सिर्फ दस रुपए का ही उछाल आया।

    MCX और IBJA पर आज क्या है चांदी का रेट?

    चांदी की बात करें तो इसमें दो दिन तगड़ी गिरावट के बाद हल्की तेजी देखने को मिली। MCX पर चांदी का भाव (Silver Rate Today) 1,57,300 प्रति किलो रहा, जो पिछले कारोबारी सत्र से 696 रुपए ज्यादा है। वहीं IBJA पर चांदी 1,71,275 प्रति किलो पहुंच गई। यानी इसमें 425 रुपए की मामूली बढ़त देखने को मिली।

    विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और भारत में त्योहारी मांग ने सोने-चांदी के दामों को सहारा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज चांदी की कीमतों फिर से तेजी देखने को मिल सकती है।

