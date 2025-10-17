Silver Price: धनतेरस से पहले 8500 रुपए सस्ती हुई चांदी, नौ हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने के बाद थमी रफ्तार; कितनी हुई कीमत?

नई दिल्ली| Silver Price Latest : धनतेरस से ठीक पहले चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 4% से ज्यादा लुढ़ककर 51.8 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जबकि कुछ दिन पहले ही यह रिकॉर्ड 54.2 डॉलर के स्तर पर पहुंची थी। लगातार नौ हफ्तों से बढ़त के बाद यह पहली बड़ी गिरावट मानी जा रही है।

उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर शुक्रवार को चांदी की कीमत (Silver Price Today) 1,58,888 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। गरुवार को इसकी कीमत 1,67,663 रुपए थी। यानी पिछले दिन के मुकाबले चांदी 8775 रुपए सस्ती हुई। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) चांदी की कीमत 1,69,230 रुपए प्रति किलोग्राम रही। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 1620 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। गुरुवार इसकी कीमत 1,70,850 रुपए थी। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में भी चांदी की की कीमतों में 1200 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली में चांदी 1,88,900 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,90,100 रुपए थी, जो इसका ऑल टाइम हाई था।

इस हफ्ते 3% चढ़ी चांदी की कीमत हालांकि, इसके बावजूद चांदी इस हफ्ते 3% ऊपर है, यानी यह लगातार नौवें हफ्ते बढ़त के साथ बंद होने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के बैंकों की अनिश्चितता, कर्ज को लेकर बढ़ती चिंताओं और फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से चांदी को सपोर्ट मिल रहा है।