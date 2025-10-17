Silver Price: धनतेरस से पहले 8500 रुपए सस्ती हुई चांदी, नौ हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने के बाद थमी रफ्तार; कितनी हुई कीमत?
धनतेरस से पहले चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 4% से ज्यादा लुढ़क गई। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1,58,888 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों के इक्विटी मार्केट की तरफ रुख करने से यह गिरावट आई है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि धनतेरस पर चांदी के दामों में फिर से तेजी आ सकती है।
नई दिल्ली| Silver Price Latest : धनतेरस से ठीक पहले चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 4% से ज्यादा लुढ़ककर 51.8 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जबकि कुछ दिन पहले ही यह रिकॉर्ड 54.2 डॉलर के स्तर पर पहुंची थी। लगातार नौ हफ्तों से बढ़त के बाद यह पहली बड़ी गिरावट मानी जा रही है।
उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर शुक्रवार को चांदी की कीमत (Silver Price Today) 1,58,888 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। गरुवार को इसकी कीमत 1,67,663 रुपए थी। यानी पिछले दिन के मुकाबले चांदी 8775 रुपए सस्ती हुई।
वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) चांदी की कीमत 1,69,230 रुपए प्रति किलोग्राम रही। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 1620 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। गुरुवार इसकी कीमत 1,70,850 रुपए थी। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में भी चांदी की की कीमतों में 1200 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली में चांदी 1,88,900 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,90,100 रुपए थी, जो इसका ऑल टाइम हाई था।
विश्लेषकों ने बताया क्यों आई गिरावट?
विश्लेषकों का कहना है कि यह गिरावट निवेशकों के इक्विटी मार्केट की तरफ रुख करने से आई है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के हालिया बयान से अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर को लेकर तनाव कुछ कम हुआ, जिससे बाजार में जोखिम लेने का माहौल बेहतर हुआ और निवेशकों ने सेफ हेवन यानी चांदी से पैसा निकालकर शेयरों में लगाया।
इस हफ्ते 3% चढ़ी चांदी की कीमत
हालांकि, इसके बावजूद चांदी इस हफ्ते 3% ऊपर है, यानी यह लगातार नौवें हफ्ते बढ़त के साथ बंद होने जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के बैंकों की अनिश्चितता, कर्ज को लेकर बढ़ती चिंताओं और फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से चांदी को सपोर्ट मिल रहा है।
धनतेरस पर बढ़ सकते हैं दाम?
सप्लाई साइड पर भी हालात तंग है। लंदन में लिक्विडिटी क्रंच और भारत से मजबूत मांग की वजह से चांदी की कीमतों में जल्द ही फिर तेजी लौट सकती है। यानी धनतेरस (Dhanteras 2025) पर चांदी के दामों में फिर चमक देखने को मिल सकती है।
