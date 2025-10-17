Diwali Muhurat Trading: ₹57 से ₹3950 तक के स्टॉक बनाएंगे करोड़पति? केड़िया एडवाइजरी ने जारी की 12 शेयरों की लिस्ट
दिवाली पर शेयर बाजार में निवेशकों की नजर है। दिवाली के दिन बाजार खुले रहेंगे, लेकिन 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेंगे। 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। केड़िया एडवाइजरी ने 12 शेयरों की लिस्ट जारी की है, जो निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इन शेयरों की कीमत 57 रुपये से 3950 रुपये तक है।
नई दिल्ली| दिवाली पर जहां हर कोई घर सजाने में जुटा है, वहीं निवेशकों की नजरें शेयर बाजार पर टिकी हैं। हालांकि, भारतीय शेयर बाजार दिवाली के मौके पर 2 दिन के लिए बंद रहेगा। लेकिन दिवाली वाले दिन यानी 20 अक्टूबर को शेयर मार्केट खुले रहेंगे, जबकि 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेंगे। जबकि 21 अक्टूबर के दिन ही मार्केट 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर खुला रहेगा, जिस दौरान मुहूर्त ट्रेडिंग की जाएगी।
इसे लेकर केड़िया एडवाइजरी ने 12 दमदार शेयरों की लिस्ट जारी की है, जो निवेशकों को मालामाल बना देंगे। ये शेयर 57 रुपए से लेकर 3950 रुपए तक के शेयर हैं। केडिया एडवाइजरी का दावा है कि ये शेयर 20% से 57% का जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं।
ये है 12 शेयरों की पूरी लिस्ट
|क्रमांक
|शेयर
|खरीद भाव (₹)
|टारगेट प्राइस (₹)
|अनुमानित रिटर्न (%)
|1
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|57
|90
|57.89
|2
|इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन
|560
|840
|50
|3
|हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
|340
|500
|47.06
|4
|NMDC लिमिटेड
|77
|112
|45.45
|5
|नेशनल एल्युमिनियम कंपनी
|226
|320
|41.59
|6
|हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड
|505
|680
|34.65
|7
|मोथरसन सुमी वायरिंग इंडिया
|45
|60
|33.33
|8
|भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
|338
|440
|30.18
|9
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|884
|1150
|30.09
|10
|पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
|7670
|9600
|25.16
|11
|कमिंस इंडिया लिमिटेड
|3950
|4900
|24.05
|12
|IDBI बैंक लिमिटED
|93.25
|115
|23.32
मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कितने बजे खुलेगा मार्केट?
दिवाली के मौके पर मार्केट में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी। खास बात है कि यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर में होगा। इससे पहले सालों से मुहूर्त ट्रेडिंग शाम के समय होती आई है। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को होगी। प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा, जिसके बाद ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से ओपन होगी और 2:45 बजे तक चलेगी। बाजार समापन सत्र दोपहर 3:05 बजे तक चलेगा।
मुहूर्त ट्रेडिंग हर साल दिवाली पर आयोजित होने वाला एक प्रतीकात्मक और शुभ एक घंटे का सत्र है। "मुहूर्त" शब्द किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए चुने गए शुभ समय को माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान ट्रेडिंग करने व शेयरों की खरीदी से समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से मार्केट में तेजी का दौर जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50 ने 25700 के स्तर को छू लिया है।
(डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
