Diwali Muhurat Trading: ₹57 से ₹3950 तक के स्टॉक बनाएंगे करोड़पति? केड़िया एडवाइजरी ने जारी की 12 शेयरों की लिस्ट

नई दिल्ली| दिवाली पर जहां हर कोई घर सजाने में जुटा है, वहीं निवेशकों की नजरें शेयर बाजार पर टिकी हैं। हालांकि, भारतीय शेयर बाजार दिवाली के मौके पर 2 दिन के लिए बंद रहेगा। लेकिन दिवाली वाले दिन यानी 20 अक्टूबर को शेयर मार्केट खुले रहेंगे, जबकि 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेंगे। जबकि 21 अक्टूबर के दिन ही मार्केट 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर खुला रहेगा, जिस दौरान मुहूर्त ट्रेडिंग की जाएगी।

इसे लेकर केड़िया एडवाइजरी ने 12 दमदार शेयरों की लिस्ट जारी की है, जो निवेशकों को मालामाल बना देंगे। ये शेयर 57 रुपए से लेकर 3950 रुपए तक के शेयर हैं। केडिया एडवाइजरी का दावा है कि ये शेयर 20% से 57% का जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं।

ये है 12 शेयरों की पूरी लिस्ट क्रमांक शेयर खरीद भाव (₹) टारगेट प्राइस (₹) अनुमानित रिटर्न (%) 1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र 57 90 57.89 2 इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन 560 840 50 3 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 340 500 47.06 4 NMDC लिमिटेड 77 112 45.45 5 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी 226 320 41.59 6 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 505 680 34.65 7 मोथरसन सुमी वायरिंग इंडिया 45 60 33.33 8 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 338 440 30.18 9 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 884 1150 30.09 10 पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड 7670 9600 25.16 11 कमिंस इंडिया लिमिटेड 3950 4900 24.05 12 IDBI बैंक लिमिटED 93.25 115 23.32 यह भी पढ़ें- जब TCS ने निकाले 12000 कर्मचारी, तब इंफोसिस ने की उतनी ही भर्तियां; 20000 का है टारगेट, जानें क्या है प्लान? मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कितने बजे खुलेगा मार्केट? दिवाली के मौके पर मार्केट में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी। खास बात है कि यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर में होगा। इससे पहले सालों से मुहूर्त ट्रेडिंग शाम के समय होती आई है। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2025 को होगी। प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा, जिसके बाद ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से ओपन होगी और 2:45 बजे तक चलेगी। बाजार समापन सत्र दोपहर 3:05 बजे तक चलेगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग हर साल दिवाली पर आयोजित होने वाला एक प्रतीकात्मक और शुभ एक घंटे का सत्र है। "मुहूर्त" शब्द किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए चुने गए शुभ समय को माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान ट्रेडिंग करने व शेयरों की खरीदी से समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से मार्केट में तेजी का दौर जारी है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50 ने 25700 के स्तर को छू लिया है।