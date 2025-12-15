IPO News: कोरोना रेमेडीज vs वेकफिट! किसने किया मालामाल? 38% से ज्यादा प्रीमियम पर इसकी हुई लिस्टिंग
आज सोमवार को दो आईपीओ की लिस्टिंग (IPO News) हुई, जिसमें कोरोना रेमेडीज और वेकफिट इनोवेशंस शामिल हैं। वेकफिट के आईपीओ ने निवेशकों को निराश किया, जबकि ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आज सोमवार को दो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। इनमें कोरोना रेमेडीज (Corona Remedies IPO Listing) और वेकफिट इनोवेशंस (Wakefit Innovations IPO Listing) शामिल हैं। इनमें वेकफिट के आईपीओ ने निवेशकों को निराश किया, जबकि कोरोना रेमेडीज ने मालामाल कर दिया। आगे जानिए कौन सा आईपीओ कितने प्राइस पर लिस्ट हुआ।
किस रेट पर लिस्ट हुआ कोरोना रेमेडीज आईपीओ?
कोरोना रेमेडीज की लिस्टिंग एनएसई पर 1,062 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 408 रुपये या 38.42 फीसदी की तेजी के साथ 1470 रुपये पर हुई। वहीं बीएसई पर इसने 390 रुपये या 36.72 फीसदी ग्रोथ के साथ 1452 रुपये पर शुरुआत की।
किस रेट पर लिस्ट हुआ वेकिफिट इनोवेशंस आईपीओ?
एनएसई पर वेकिफिट इनोवेशंस की लिस्टिंग 195 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले इसी रेट पर हुई। वहीं बीएसई पर इसने 0.90 रुपये या 0.46 फीसदी गिरावट के साथ 194.10 रुपये पर शुरुआत की।
कोरोना रेमेडीज को कैसा मिला रेस्पॉन्स?
कोरोना रेमेडीज के आईपीओ को शानदार रेस्पॉन्स मिला था। इसके आईपीओ को 144.54 गुना आवेदन मिले, जिसमें QIB कैटेगरी को 293.80 गुना, NII कैटेगरी को 220.18 गुना और रिटेल निवेशकों की कैटेगरी को 30.39 गुना सब्सक्राइब किया गया।
वेकफिट आईपीओ को कैसा मिला रेस्पॉन्स?
वेकफिट के आईपीओ को सुस्त रेस्पॉन्स मिला था। इसके आईपीओ को कुल 2.52 गुना आवेदन मिले, जिसमें QIB कैटेगरी को 3.04 गुना, NII कैटेगरी को 1.05 गुना और रिटेल निवेशकों की कैटेगरी को 3.17 गुना सब्सक्राइब किया गया।
