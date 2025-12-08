गद्दे बनाने वाली कंपनी लाई IPO, जबरदस्त चल रहा GMP; कितने में बेच रही शेयर?

नई दिल्ली। डायरेक्ट टू कस्टमर होम स्लीप सॉल्यूशंस कंपनी वेकफिट इनोवेशंस (Wakefit Innovations IPO), जो अपने गद्दों के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, ने मजबूत ग्रे मार्केट सेंटिमेंट के साथ अपना IPO आज 8 दिसंबर से लॉन्च कर दिया है। इंवेस्टरगेन के अनुसार अनऑफिशियल मार्केट में इसका जीएमपी 18.5% (36 रुपये) दिख रहा है। मगर ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक किसी भी कंपनी के आईपीओ का GMP घट-बढ़ सकता है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छे जीएमपी के आधार पर इसे बढ़िया रेस्पॉन्स मिल सकता है। आगे जानिए आईपीओ की सारी डिटेल।

प्राइस बैंड कितना वेकफिट इनोवेशंस ने हर शेयर के लिए 185–195 रुपये का प्राइस बैंड (Wakefit Innovations IPO Price Band) तय किया है और इसका मकसद कुल 1,288.89 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसमें 377.18 करोड़ रुपये के नए शेयर और 911.71 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे।

लॉट साइज कितने शेयरों का आईपीओ में मार्केट लॉट 76 शेयर का है। यानी कम से कम 76 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन करना है। प्री-IPO मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6,373.16 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वेकफिट की लिस्टिंग BSE और NSE पर होगी।

घाटे में है कंपनी वेकफिट एक फेमस D2C कंपनी है, जिसके ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से तेजी से टॉप-लाइन (रेवेन्यू) ग्रोथ, एक बढ़ती हुई प्रोडक्ट रेंज जिसमें अब गद्दे, फर्नीचर और होम डेकोर शामिल हैं, और कंपनी के अपने एक्सपीरियंस स्टोर के जरिए ऑफलाइन बिजनेस ग्रोथ करने की योजना है।

कंपनी ने FY25 में कुल 1,305.43 करोड़ रुपये की इनकम दर्ज की, लेकिन ये अब भी घाटे में बनी हुई है। FY25 में इसे 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। FY25 में EBITDA मार्जिन 6.96% पर रहा और फर्म नेगेटिव EPS दिखा रही है।