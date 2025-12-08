Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गद्दे बनाने वाली कंपनी लाई IPO, जबरदस्त चल रहा GMP; कितने में बेच रही शेयर?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:35 AM (IST)

    वेकफिट इनोवेशंस (Wakefit Innovations IPO), जो गद्दों के लिए जानी जाती है, ने 8 दिसंबर को अपना IPO लॉन्च किया। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 18.5% दिख र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आज से खुल गया वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ

    नई दिल्ली। डायरेक्ट टू कस्टमर होम स्लीप सॉल्यूशंस कंपनी वेकफिट इनोवेशंस (Wakefit Innovations IPO), जो अपने गद्दों के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, ने मजबूत ग्रे मार्केट सेंटिमेंट के साथ अपना IPO आज 8 दिसंबर से लॉन्च कर दिया है। इंवेस्टरगेन के अनुसार अनऑफिशियल मार्केट में इसका जीएमपी 18.5% (36 रुपये) दिख रहा है। मगर ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक किसी भी कंपनी के आईपीओ का GMP घट-बढ़ सकता है।
    अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छे जीएमपी के आधार पर इसे बढ़िया रेस्पॉन्स मिल सकता है। आगे जानिए आईपीओ की सारी डिटेल।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राइस बैंड कितना

    वेकफिट इनोवेशंस ने हर शेयर के लिए 185–195 रुपये का प्राइस बैंड (Wakefit Innovations IPO Price Band) तय किया है और इसका मकसद कुल 1,288.89 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसमें 377.18 करोड़ रुपये के नए शेयर और 911.71 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे।

    लॉट साइज कितने शेयरों का

    आईपीओ में मार्केट लॉट 76 शेयर का है। यानी कम से कम 76 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन करना है। प्री-IPO मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6,373.16 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वेकफिट की लिस्टिंग BSE और NSE पर होगी।

    घाटे में है कंपनी

    वेकफिट एक फेमस D2C कंपनी है, जिसके ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन से तेजी से टॉप-लाइन (रेवेन्यू) ग्रोथ, एक बढ़ती हुई प्रोडक्ट रेंज जिसमें अब गद्दे, फर्नीचर और होम डेकोर शामिल हैं, और कंपनी के अपने एक्सपीरियंस स्टोर के जरिए ऑफलाइन बिजनेस ग्रोथ करने की योजना है।
    कंपनी ने FY25 में कुल 1,305.43 करोड़ रुपये की इनकम दर्ज की, लेकिन ये अब भी घाटे में बनी हुई है। FY25 में इसे 35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। FY25 में EBITDA मार्जिन 6.96% पर रहा और फर्म नेगेटिव EPS दिखा रही है।

    ये हैं रिस्क

    वेकफिट के साथ कुछ स्ट्रक्चरल रिस्क भी हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को गौर करना चाहिए। जैसे कि वेकफिट ऑनलाइन चैनल्स और थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिससे सप्लाई या प्लेटफॉर्म में रुकावट आ सकती है।
    रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और फर्नीचर की बिक्री की वर्किंग-कैपिटल इंटेंसिटी को मार्जिन स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया गया है।
    वहीं कंपनी की खूबियों में गद्दों का मजबूत ब्रांड, एक बड़ा प्रोडक्ट सूट और डेटा-ड्रिवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट शामिल है जिसने हमेशा इसकी सेल्स को सपोर्ट किया है।

    ये भी पढ़ें - इन दो अमीरों ने 2025 में इतना कमाया, जितनी अंबानी-अदाणी की मिलाकर दौलत भी नहीं; कौन हैं ये?

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US