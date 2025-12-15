आज का शेयर बाजार: Gift Nifty में गिरावट से कमजोर शुरुआत की आशंका, BEL-विप्रो समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज सोमवार को शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हो सकती है। दरअसल सुबह के समय गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) लाल निशान में है। करीब सवा 7 बजे ये 73.50 अंक या 0.28 फीसदी की गिरावट के साथ 26,061.50 पर है।

एनालिस्ट्स के अनुसार निफ्टी एक अहम इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजरते हुए अपना ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर बनाए हुए है। यह गिरती हुई ट्रेंडलाइन के ऊपर बना हुआ है, लेकिन 26,150–26,200 के आसपास इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आज कौन से शेयरों में हलचल दिख सकती है, आइए जानते हैं।

Wipro - AI-पावर्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी ने एंटरप्राइज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और जेमिनी एंटरप्राइज के साथ ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए Google Cloud के साथ अपनी पुरानी पार्टनरशिप को बढ़ाया है। Dr Reddy's Laboratories - यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कंपनी की फॉर्मूलेशन फैसिलिटी (FTO-SEZ PU01) में GMP और प्री-अप्रूवल इंस्पेक्शन (PAI) पूरा किया और पाँच ऑब्जर्वेशन के साथ एक फॉर्म 483 जारी किया।

SMS Pharmaceuticals - यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने 8 से 12 दिसंबर के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कंपनी की एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (API) मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया, और फॉर्म 483 में एक छोटी सी कमी पाई।

Aurobindo Pharma - यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने 1 से 12 दिसंबर के दौरान तेलंगाना में कंपनी की सब्सिडियरी अपिटोरिया फार्मा की API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट-V का इंस्पेक्शन किया, और तीन ऑब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 जारी किया, जो प्रक्रिया से जुड़े हैं।

ESAF Small Finance Bank - बोर्ड ने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) को NPA और राइट-ऑफ किए गए लोन बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका पूल साइज 1,700 करोड़ रुपये तक है (इसमें टेक्निकल राइट-ऑफ पूल भी शामिल है)।

NLC India - कंपनी को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) से उत्तर प्रदेश में कैप्टिव मोड के तहत 110 MW (AC) ग्रिड-कनेक्टेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। Ashoka Buildcon - अशोका-आक्षया जॉइंट वेंचर, जिसमें अशोका बिल्डकॉन की 51% और आक्षया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की 49% हिस्सेदारी है, को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) से 1,041.44 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस-कम-वर्क ऑर्डर मिला है। KEC International - RPG ग्रुप कंपनी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और सिविल बिज़नेस में 1,150 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। Bharat Electronics - कंपनी को 14 नवंबर से 776 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं, जिसमें स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (SAKSHAM), सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो, एंटी-ड्रोन सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, गन कंट्रोल सिस्टम, वेपन कंट्रोल सिस्टम, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स, मास्ट, कंपोनेंट्स, अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस शामिल हैं।