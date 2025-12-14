IPO News: अगले हफ्ते आने वाले हैं 4 आईपीओ, किसका GMP दे रहा तगड़े प्रॉफिट का संकेत? चेक करें

नई दिल्ली। अगले हफ्ते 4 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इनमें नेपच्यून लॉजिटेक (Neptune Logitek IPO), केएसएच इंटरनेशनल (KSH International IPO), ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया (Global Ocean Logistics India IPO) और मार्क टेक्नॉक्रेट्स (MARC Technocrats IPO) शामिल हैं।

इन चारों आईपीओ में से नेपच्यून लॉजिटेक, ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया और मार्क टेक्नॉक्रेट्स के आईपीओ एसएमई कैटेगरी के हैं। वहीं केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ एसएमई कैटेगरी का है। आगे चेक करें सभी आईपीओ की डिटेल और जीएमपी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेपच्यून लॉजिटेक (Neptune Logitek IPO) नेपच्यून लॉजिटेक का आईपीओ 15 दिसंबर को खुलकर 17 दिसंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस 126 रुपये है, जबकि इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका GMP फिलहाल जीरो है। इस आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी।

केएसएच इंटरनेशनल (KSH International IPO) केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ 16 दिसंबर को खुलकर 18 दिसंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 365-384 रुपये है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका GMP भी फिलहाल जीरो है। इस आईपीओ में लॉट साइज 39 शेयरों की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी।

ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया (Global Ocean Logistics India IPO) ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 17 दिसंबर को खुलकर 19 दिसंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में प्राइस बैंड 74-78 रुपये का है। प्राइस बैंड के मुकाबले GMP इसका भी जीरो है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयरों की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी।