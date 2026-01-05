बाजार ने लगाया रिकॉर्ड हाई और IT शेयर हुए धड़ाम, क्यों गिरे इंफोसिस, और HCL टेक समेत अन्य स्टॉक? 2 बड़ी वजह
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने 5 जनवरी को फिर से रिकॉर्ड हाई लगाया, और बेंचमार्क इंडेक्स Nifty50 ने 26373 का ऐतिहासिक स्तर छू लिया। लेकिन, मार्केट की इस तेजी को आईटी शेयरों (IT Shares Fall) का सहारा नहीं मिला, क्योंकि सोमवार को आईटी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा गिर गया। इंफोसिस (Infosys Shares), विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस और परसिस्टेंट सिस्टम समेत कई शेयरों में गिरावट हावी रही।
आईटी शेयरों में यह गिरावट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें एनालिस्ट ने आईटी स्टॉक्स को लेकर निवेशकों का सतर्क किया है। आइये आपको बताते हैं कि आखिर CLSA ने इस रिपोर्ट में आखिर क्या कहा है?
CLSA की रिपोर्ट के बाद क्यों गिरे आईटी शेयर?
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने आईटी शेयरों को सतर्क नोट जारी किया और निवेशकों को सलाह दी कि वे अपनी पोजीशन कम करें क्योंकि आने वाले Q3 FY26 के नतीजों के कमजोर रहने की उम्मीद है। इसके बाद इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट सिस्टम और टीसीएस समेत कई शेयरों में बिकवाली हावी हो गई।
CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, CLSA ने अपने लेटेस्ट नोट में कहा है कि निफ्टी IT इंडेक्स ने हाल ही में बड़े निफ्टी इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे वैल्यूएशन फेयर लेवल के करीब पहुंच गया है और शॉर्ट-टर्म में तेजी की संभावना सीमित हो गई है। इन 2 वजहों के चलते आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ गया
CLSA ने घटाए टारगेट प्राइस
इंटरनेशनल ब्रोकरेज ने HCLTech के शेयरों की रेटिंग 'आउटपरफॉर्म' से घटाकर 'होल्ड' कर दी है, और टेक महिंद्रा के लिए अपनी रेटिंग 'हाई कनविक्शन आउटपरफॉर्म' से घटाकर 'आउटपरफॉर्म' कर दी है।
CLSA ने टेक महिंद्रा को अपनी 'फोकस लिस्ट' से भी हटा दिया है, यह देखते हुए कि पिछले 18 महीनों में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ रिकवरी उसके अपने अनुमानों या स्ट्रीट की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही है।
इसमें यह भी कहा गया है कि HCL टेक्नोलॉजीज अभी TCS और इंफोसिस जैसी दूसरी कंपनियों की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत वैल्यूएशन प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है।
CLSA को मिड-कैप IT स्टॉक्स में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज को पसंद है, जबकि लार्ज-कैप सेगमेंट में इंफोसिस और टेक महिंद्रा उसकी पसंदीदा स्टॉक पिक बनी हुई हैं।
