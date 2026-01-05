बाजार ने लगाया रिकॉर्ड हाई और IT शेयर हुए धड़ाम, क्यों गिरे इंफोसिस, और HCL टेक समेत अन्य स्टॉक? 2 बड़ी वजह

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने 5 जनवरी को फिर से रिकॉर्ड हाई लगाया, और बेंचमार्क इंडेक्स Nifty50 ने 26373 का ऐतिहासिक स्तर छू लिया। लेकिन, मार्केट की इस तेजी को आईटी शेयरों (IT Shares Fall) का सहारा नहीं मिला, क्योंकि सोमवार को आईटी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा गिर गया। इंफोसिस (Infosys Shares), विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस और परसिस्टेंट सिस्टम समेत कई शेयरों में गिरावट हावी रही।

आईटी शेयरों में यह गिरावट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें एनालिस्ट ने आईटी स्टॉक्स को लेकर निवेशकों का सतर्क किया है। आइये आपको बताते हैं कि आखिर CLSA ने इस रिपोर्ट में आखिर क्या कहा है?

CLSA की रिपोर्ट के बाद क्यों गिरे आईटी शेयर? ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने आईटी शेयरों को सतर्क नोट जारी किया और निवेशकों को सलाह दी कि वे अपनी पोजीशन कम करें क्योंकि आने वाले Q3 FY26 के नतीजों के कमजोर रहने की उम्मीद है। इसके बाद इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट सिस्टम और टीसीएस समेत कई शेयरों में बिकवाली हावी हो गई।