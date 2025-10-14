टेक महिंद्रा की दूसरी तिमाही के मुनाफे में आई गिरावट, फिर भी कंपनी देगी 15 रुपये डिविडेंड; रिकॉर्ड डेट कब? 

नई दिल्ली। टेक महिंद्रा ने दूसरी तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने इसके साथ ही डिविडेंड का एलान किया है। टेक महिन्द्रा का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट गिरा है। यह पिछले साल की समान तिमाही के 1,250 करोड़ रुपये की तुलना में 4.4% घटकर 1,194 करोड़ रुपये रह गया है।

ऑपरेटिंग रेवेन्यू 13,995 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 13,313 करोड़ रुपये से 5.1% अधिक है। टेक महिन्द्रा शेयर पर कितना डिविडेंड मिलेगा टेक महिंद्रा कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हर शेयर पर 15 रुपये के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। अंतरिम डिविडेंड पाने करने के हकदार सदस्यों के निर्धारण के लिए मंगलवार, 21 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया गया है।

टेक महिंद्रा के दूसरी तिमाही के नतीजों पर प्रबंधन सीईओ और प्रबंध निदेशक मोहित जोशी ने कहा कि टेक महिंद्रा लिमिटेड ने मजबूत निष्पादन और रणनीतिक पहलों के दम पर वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में व्यापक विकास दर्ज किया। उन्होंने आगे कहा, "हमने उद्यमों को स्वायत्त परिवर्तन में तेजी लाने में मदद करने के लिए अपने अगली पीढ़ी के एआई प्लेटफॉर्म टेकएम ओरियन और टेकएम ओरियन मार्केटप्लेस को लॉन्च किया। उद्योग विश्लेषकों द्वारा मान्यता प्राप्त होना अगली पीढ़ी के एआई को आगे बढ़ाने में हमारे नेतृत्व को मजबूत करता है।" टेक महिंद्रा शेयर प्राइस रिटर्न टेक महिंद्रा शेयर आज 1468.90 रुपये पर बंद हुआ। यह पिछले बंद भाव से ₹18.0 या 1.24% की बढ़त है। इसमें 1 हफ्ते में 3.35% की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में यह 12.84% उछला है। एक साल में इसमें 13.21 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 5 साल में महिंद्रा शेयर ने 78.54% का रिटर्न दिया है।