अजब! TATA की कंपनी और सिर्फ 24 कर्मचारी, संभाल रहे 51 हजार करोड़ का कारोबार; आपने सुना नाम?

नई दिल्ली। जब भी आप टाटा (Tata Group Company) की किसी कंपनी का नाम सुनते होंगे तो जहन में बड़ी बिल्डिंग और हजारों, लाखों कर्मचारी की संख्या सामने आती है। जहां टाटा की TCS में 6,07,979 और टाटा मोटर्स में 86,259 कर्मचारी हैं वहीं एक ऐसी भी कंपनी है जिसमें सिर्फ 24 कर्मचारी काम करते हैं। जिसका रेवेन्यू 306 करोड़ रुपये और मार्केट कैप 51 हजार करोड़ रुपये है।

टाटा के इस स्टॉक में लगातार तेजी यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Share) है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर लगातार तेजी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में बड़ी तेजी का सिलसिला 18 सितंबर से शुरू हुआ, जब स्टॉक 7074 रुपये के स्तर से 6 फीसदी उछलकर 7545 रुपये पर पहुंच गया था। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को चर्चा का विषय रहे। कंपनी के शेयर का आज 1:10 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है।

स्टॉक स्प्लिट के पहले इसका शेयर टाटा ग्रुप का सबसे महंगा शेयर था। जिसकी कीमत करीब 10,000 रुपये थी। अब स्टॉक स्प्लिट के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शेयर की कीमत 1,026 रुपये हो गई है। इसमें आज 3.43 % की तेजी देखने को मिली। इसका मार्केट कैप 51,910 करोड़ रुपये है।