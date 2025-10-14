अजब! TATA की कंपनी और सिर्फ 24 कर्मचारी, संभाल रहे 51 हजार करोड़ का कारोबार; आपने सुना नाम?
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Share) में केवल 24 कर्मचारी हैं, जबकि इसका मार्केट कैप 51 हजार करोड़ रुपये है। कंपनी के शेयर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ, जिसके बाद शेयर की कीमत 1,026 रुपये हो गई है। यह कंपनी टाटा और गैर-टाटा कंपनियों में निवेश करती है और एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शेयर में निवेश कंपनी के पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है।
नई दिल्ली। जब भी आप टाटा (Tata Group Company) की किसी कंपनी का नाम सुनते होंगे तो जहन में बड़ी बिल्डिंग और हजारों, लाखों कर्मचारी की संख्या सामने आती है। जहां टाटा की TCS में 6,07,979 और टाटा मोटर्स में 86,259 कर्मचारी हैं वहीं एक ऐसी भी कंपनी है जिसमें सिर्फ 24 कर्मचारी काम करते हैं। जिसका रेवेन्यू 306 करोड़ रुपये और मार्केट कैप 51 हजार करोड़ रुपये है।
टाटा के इस स्टॉक में लगातार तेजी
यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Share) है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर लगातार तेजी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में बड़ी तेजी का सिलसिला 18 सितंबर से शुरू हुआ, जब स्टॉक 7074 रुपये के स्तर से 6 फीसदी उछलकर 7545 रुपये पर पहुंच गया था। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को चर्चा का विषय रहे। कंपनी के शेयर का आज 1:10 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है।
स्टॉक स्प्लिट के पहले इसका शेयर टाटा ग्रुप का सबसे महंगा शेयर था। जिसकी कीमत करीब 10,000 रुपये थी। अब स्टॉक स्प्लिट के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन शेयर की कीमत 1,026 रुपये हो गई है। इसमें आज 3.43 % की तेजी देखने को मिली। इसका मार्केट कैप 51,910 करोड़ रुपये है।
टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी टाटा और गैर-टाटा कंपनियों में निवेश करती है, हालांकि टाटा कंपनियों में निवेश कंपनी के पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्य रूप से विभिन्न उद्योगों की कंपनियों के लिस्टेड और नॉन-लिस्टेड इक्विटी शेयरों, डेट इंस्ट्रूमेंट व म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा बिजनेस करती है। टाटा समूह की यह कंपनी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है।
यह भी पढ़ें: टाटा ग्रुप के सबसे महंगे शेयर ने काटा गदर, गिरते बाजार में 10% चढ़ा, कम लोग ही जानते हैं इस कंपनी का नाम और काम
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।