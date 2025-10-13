100 के स्टॉक में लगा 20% अपर सर्किट, TATA और HDFC इसके किराएदार; चुकाते हैं ₹15 करोड़ किराया

नई दिल्ली। टेलीकॉम और उससे जुड़े डिवाइसेस बनाने वाली एक माइक्रोकैप कंपनी में आज गजब की तेजी देखने को मिल रही है। यह रियल एस्टेट बिजनेस से भी जुड़ी है। इसका नाम उमिया बिल्डकॉन है। आज यह अपने अपर सर्किट लिमिट को पार करके सुर्खियों में आ गई।

इसके शेयर में 16.46 अंकों की तेजी आई। यह 20% बढ़ोतरी है और यह 102.3 रुपये के प्रभावशाली इंट्राडे हाई लेवल पर पहुंच गया, जो 20% के अपर बैंड को दिखाता है। यह शेयर में लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद आया है, जो एक महत्वपूर्ण ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है।

कंपनी के बेंगलुरु के हेब्बल में बड़ी इमारत है। जिसका बड़ा हिस्सा HDFC बैंक और टाटा समूह की कंपनी को किराए पर दिया गया है। इससे कंपनी ने सालाना आधार पर 15.36 करोड़ रुपये किराया हासिल किया है। शेयर ने मजबूती दिखाई है और यह अपने 5-दिवसीय, 20-दिवसीय, 50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि डिलीवरी वॉल्यूम 5-दिवसीय औसत की तुलना में 42.56% कम हुआ है जो निवेशकों की भागीदारी में बदलाव का संकेत देता है। कुल मिलाकर, उमिया बिल्डकॉन का आज का प्रदर्शन इसकी मजबूत बाजार स्थिति और क्षेत्र की चुनौतियों के बीच वापसी करने की क्षमता को दर्शाता है।

उमिया बिल्डकॉन के शेयर आज ₹85.25 पर खुला और आज ₹102.30 के उच्चतम स्तर और ₹83.65 के निम्नतम स्तर पर पहुंचा। पिछले एक महीने में, शेयर में 27.13% की वृद्धि हुई है, जो सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन है। उमिया बिल्डकॉन का साल-दर-साल प्रदर्शन 27.09% रहा है, जबकि सेंसेक्स का प्रदर्शन 5.19% रहा है।

उमिया बिल्डकॉन के बारे में 1984 में स्थापित, उमिया बिल्डकॉन लिमिटेड एक्सेस और नेटवर्किंग उपकरण एवं समाधानों के निर्माण, सप्लाई के व्यवसाय में है। यह रियल एस्टेट में भी काम करता है। कंपनी दूरसंचार उत्पादों के लिए DoT का एक विश्वसनीय स्रोत है। इसके प्रमुख रूटिंग और स्विचिंग उत्पादों ने परीक्षण पास कर लिया है और वे TEC प्रमाणित हैं।