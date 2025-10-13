Multibagger Stock: एक साल में 2400% का रिटर्न, 1 लाख के बनाए ₹25 लाख; अब रॉकेट की स्पीड से भाग रहा तांबा कंपनी का शेयर

नई दिल्ली|पिछले कुछ दिनों में सोना-चांदी के अलावा एक और है, जिसकी चर्चा खूब जोर-शोर से हो रही है। कमोडिटी एक्सपर्ट भी इस धातु को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये धातु अगली गोल्ड बनेगी। और वो धातु है- कॉपर, यानी तांबा। खास बात यह है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जहां ताबें की कीमतें आसमान छू रही हैं तो वहीं तांबे के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के शेयर छप्पर फाड़ कमाई करा रहे हैं, जो निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसा ही एक स्टॉक है, जो पिछले एक साल में 2400% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। कंपनी तांबे के ट्यूब, इलेक्ट्रिक गैजेट्स के सामान बनाती है। और उस कंपनी का नाम है- मार्डिया सैमयॉन्ग कैपिलरी ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड (Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd)। अब सवाल यह है कि ये कंपनी कितनी पुरानी है, क्या काम करती है, परफॉर्मेंस कैसी है और इसके शेयर आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए समझते हैं सबकुछ।

1 लाख के बनाए 25 लाख रुपए मार्डिया सैमयॉन्ग कैपिलरी ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड महाराष्ट्र की स्मॉलकैप कंपनी है और इसका शेयर पेनी स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 61.4 करोड़ रुपए है। कंपनी BSE पर लिस्टेड है। एक साल पहले इसके एक शेयर की कीमत 3.57 रुपए थी, जो अब 88.2 रुपए पहुंच गई है। यानी अगर आपने एक साल पहले इसमें एक लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 24,90,000 रुपए होती। इसने एक साल में करीब में 2,390% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

यह भी पढ़ें- सीमेंट सस्ती पर ईंट महंगी... त्योहारी सीजन में सरिया, टाइल्स और पेंट पर कितना कम हुआ GST, घर बनाने पर कितना असर? कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस? सोमवार को MSCTC के स्टॉक में 2 फीसदी के जबरदस्त उछाल के साथ अपरसर्किट लग गया। खास बात यह है कि शेयर में पिछले कई महीनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है और हर दिन ऑल टाइम हाई बना रहा है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 88.2 रुपए और लो लेवल 7.59 रुपए है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 10.9 गुना पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात कम है। पिछले तीन वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 3.32% रहा है। कंपनी का ROCE 22.6% और ROE 24.4% है।

क्या काम करती है कंपनी? मार्डिया सैमयॉन्ग कैपिलरी ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड (Mardia Samyoung Capillary Tubes Company Ltd.) मुंबई, महाराष्ट्र की कंपनी है। यह कंपनी अलौह धातु उत्पादों के निर्माण और कारोबार से जुड़ी है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 में स्थापित कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी कॉपर, स्टेनलेस स्टील, पीतल और अन्य तांबे के मिश्र धातुओं से बनी पतली दीवार वाली छोटी व्यास की ट्यूब्स का निर्माण करती है।

निवेश करें या फिर नहीं? एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक से बचकर रहे हैं। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप 10 फीसदी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं।