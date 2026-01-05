52-हफ्तों के टॉप पर पहुंचा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, मजबूत Q3 डेटा से उछला दाम

नई दिल्ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी को मार्केट बंद होने के बाद अपना Q3 का प्रोविजनल बिजनेस डेटा जारी किया था। कंपनी का कुल ग्रॉस एडवांसेज सालाना आधार पर 7.13 प्रतिशत बढ़कर 10.17 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि डिपॉजिट 3.36 प्रतिशत बढ़कर 12.23 लाख करोड़ रुपये हो गया। बैंक के डोमेस्टिक CASA डिपॉजिट सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर 4.15 लाख करोड़ रुपये हो गए। परफॉर्मेंस में सुधार के चलते आज यूनियन बैंक के शेयर में तेजी दिखी और ये 52 हफ्तों के टॉप पर पहुंच गया।

कितना उछला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर BSE पर 156.70 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 158 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 162.99 रुपये तक उछला, जो कि इसके पिछले 52 हफ्तों का सबसे ऊंचा लेवल है। करीब ढाई बजे बैंक का शेयर 3.76 रुपये या 2.40 फीसदी की तेजी के साथ 160.46 रुपये पर है।