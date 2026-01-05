52-हफ्तों के टॉप पर पहुंचा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, मजबूत Q3 डेटा से उछला दाम
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India Share Price) ने Q3 के प्रोविजनल बिजनेस डेटा जारी किए, जिसमें ग्रॉस एडवांसेज 7.13% और डिपॉजिट 3.36% बढ़े। इस ...और पढ़ें
नई दिल्ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी को मार्केट बंद होने के बाद अपना Q3 का प्रोविजनल बिजनेस डेटा जारी किया था। कंपनी का कुल ग्रॉस एडवांसेज सालाना आधार पर 7.13 प्रतिशत बढ़कर 10.17 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि डिपॉजिट 3.36 प्रतिशत बढ़कर 12.23 लाख करोड़ रुपये हो गया। बैंक के डोमेस्टिक CASA डिपॉजिट सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर 4.15 लाख करोड़ रुपये हो गए। परफॉर्मेंस में सुधार के चलते आज यूनियन बैंक के शेयर में तेजी दिखी और ये 52 हफ्तों के टॉप पर पहुंच गया।
कितना उछला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर?
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर BSE पर 156.70 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 158 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 162.99 रुपये तक उछला, जो कि इसके पिछले 52 हफ्तों का सबसे ऊंचा लेवल है। करीब ढाई बजे बैंक का शेयर 3.76 रुपये या 2.40 फीसदी की तेजी के साथ 160.46 रुपये पर है।
कुल ग्लोबल बिजनेस कितना रहा?
31 दिसंबर 2025 तक बैंक का कुल ग्लोबल बिजनेस ₹21,65,632 करोड़ था, जो सालाना आधार पर 4.70% और तिमाही आधार पर 0.24% ज्यादा रहा। 31 दिसंबर 2025 तक ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेज सालाना आधार पर 7.13% और तिमाही आधार पर 4.27% बढ़कर ₹10,16,805 करोड़ हो गए।
रिव्यू की अवधि के दौरान ग्लोबल डिपॉजिट ₹12,22,856 करोड़ रहे, जिसमें सालाना आधार पर 3.36% की बढ़ोतरी हुई, मगर तिमाही आधार पर 0.95% की गिरावट आई।
